Διαγράφηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νίκος Παππάς ΣΥΡΙΖΑ Ευρωβουλευτής

Διαγράφηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς

Ήταν μια τυπική διαδικασία, η οποία επικυρώθηκε χθες από την Επιτροπή του κόμματος


Διαγράφηκε οριστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς μετά μετά το άγριο επεισόδιο και την επίθεση στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο. Λίγες ημέρες μετά το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο, ο ΣΥΡΙΖΑ τον είχε διαγράψει από την Ευρωομάδα του, ενώ τώρα διαγράφηκε και από το κόμμα.

Ήταν μια τυπική διαδικασία, η οποία επικυρώθηκε χθες από την Επιτροπή του κόμματος. 

Το επεισόδιο έγινε στις 16 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο με τον Ευρωβουλευτή να επιτίθεται στον Νίκο Γιαννόπουλο, ο οποίος επιτέθηκε στον Νίκο Γιαννόπουλο που κατέθεσε μήνυση εναντίον του Νίκου Παππά. Ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διώχθηκε για το αδίκημα της βίας από «πρόσωπο με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας».
