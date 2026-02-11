Διαγράφηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς
Διαγράφηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς
Ήταν μια τυπική διαδικασία, η οποία επικυρώθηκε χθες από την Επιτροπή του κόμματος
Διαγράφηκε οριστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς μετά μετά το άγριο επεισόδιο και την επίθεση στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο. Λίγες ημέρες μετά το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο, ο ΣΥΡΙΖΑ τον είχε διαγράψει από την Ευρωομάδα του, ενώ τώρα διαγράφηκε και από το κόμμα.
Το επεισόδιο έγινε στις 16 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο με τον Ευρωβουλευτή να επιτίθεται στον Νίκο Γιαννόπουλο, ο οποίος επιτέθηκε στον Νίκο Γιαννόπουλο που κατέθεσε μήνυση εναντίον του Νίκου Παππά. Ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διώχθηκε για το αδίκημα της βίας από «πρόσωπο με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας».
