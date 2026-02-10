Πλεύρης: Την υπεράσπιση του Μαροκινού για την τραγωδία στη Χίο ανέλαβε δικηγόρος ΜΚΟ, θα περίμενα να το κάνει για θύματά του

«Όταν έχω αναφορά του Λιμενικού, να μην στηριχτώ στην ενημέρωση τη δική του και να μην πω ότι τους πιστεύω;» διερωτήθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου