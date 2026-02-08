Η ΟΝΝΕΔ τρολάρει τον Κασσελάκη για το σλόγκαν του συνεδρίου του με φωτογραφία του 2019: «Προσοχή στις απομιμήσεις»
Η ΟΝΝΕΔ τρολάρει τον Κασσελάκη για το σλόγκαν του συνεδρίου του με φωτογραφία του 2019: «Προσοχή στις απομιμήσεις»

Ο πρόεδρος της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας δημοσίευσε σχετικές φωτογραφίες στο Χ

Η ΟΝΝΕΔ τρολάρει τον Κασσελάκη για το σλόγκαν του συνεδρίου του με φωτογραφία του 2019: «Προσοχή στις απομιμήσεις»
Παρόμοιο σλόγκαν με το συνέδριο της ΟΝΝΕΔ του 2019 χρησιμοποιήθηκε στο έκτακτο συνέδριο του Στέφανου Κασσελάκη. Ο λόγος γίνεται για τη φράση «Το Αύριο Είναι Τώρα» που χρησιμοποιήθηκε από τον Στέφανο Κασσελάκη, ενώ το 2019 η ΟΝΝΕΔ είχε χρησιμοποιήσει το σλόγκαν «Το Αύριο Τώρα».

Το σλόγκαν σχολίασε στο Χ ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου, με τη φράση «προσοχή στις απομιμήσεις».

Μάλιστα, στην ίδια ανάρτηση δημοσίευσε σχετική φωτογραφία από το λογότυπο του 12ου συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ το 2019, την οποία παρέθεσε δίπλα στο λογότυπο του συνεδρίου του Κινήματος Δημοκρατίας, προκειμένου να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση από την πλευρά Κασσελάκη.

Σημειώνεται ότι η  ανάρτηση του προέδρου της ΟΝΝΕΔ έρχεται λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας του έκτακτου συνεδρίου κατά τη διάρκεια του οποίου ο Στέφανος Κασσελάκης πρότεινε το Κίνημα Δημοκρατίας να μετανομαστεί σε «Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο».
