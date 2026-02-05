Σύγκρουση με πράσινο χρώμα στη Βουλή: Αντιπαράθεση Καββαθά - Χρηστίδη για τις συλλογικές συμβάσεις, δείτε βίντεο

Η αρχή έγινε από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ο οποίος διαμαρτυρήθηκε στον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ υποστηρίζοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φορέων που κλήθηκαν να τοποθετηθούν για το νομοσχέδιο εκπροσωπούν τα συμφέροντα των εργοδοτών και της κυβέρνησης και όχι των εργαζόμενων





Σφοδρή σύγκρουση με «πράσινο χρώμα» εξελίχθηκε στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής κατά την ακρόαση των κοινωνικών φορέων για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά τις συλλογικές συμβάσεις . Πρωταγωνιστές του επεισοδίου ήταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης και ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς Η αρχή έγινε από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ο οποίος διαμαρτυρήθηκε υποστηρίζοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φορέων που κλήθηκαν να τοποθετηθούν για το νομοσχέδιο εκπροσωπούν τα συμφέροντα των εργοδοτών και της κυβέρνησης και όχι των εργαζόμενων.«Τουλάχιστον έξι, από ότι βλέπω εγώ, στους 8 θα πουν τη σεβαστή άποψή τους στα ζητήματα. Δηλαδή για κάτι το οποίο αφορά τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που στον πυρήνα της πολιτικής τους, κυρία υπουργέ, έχει εργαζόμενους εδώ σήμερα έχετε καλέσει έναν. Γιατί; Γιατί όπως κάνατε και σήμερα το πρωί στο τηλεοπτικό κανάλι OPEN έχετε συνηθίσει και στη διαστρέβλωση της πραγματικότητας και στους μονολόγους» ανέφερε ο κ. Χρηστίδης απευθυνόμενος στην υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, για να προσθέσει δείχνοντας τους προσκεκλημένους: «Ξαναδείχνω προς όλους τους πολίτες, τους δημοσιογράφους, τους παρουσιαστές και όλους εκείνους οι οποίοι κάνουν ρεπορτάζ, ξαναδείχνω, ποιοι είναι αυτοί που αποδέχτηκε η κυβέρνηση να προσκληθούν σήμερα. Ένας από τους οκτώ εκπροσωπεί εργαζόμενους. Ένας από τους οκτώ».Παίρνοντας στην συνέχεια τον λόγο ο κ. Καββαθάς σχολίασε την τοποθέτηση του κ. Χρηστίδη αλλά και των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ λέγοντας αρχικά: «Θέλω να τονίσω ότι αισθάνθηκα πολύ δύσκολα από τις τοποθετήσεις που έκαναν τα κόμματα της Αντιπολίτευσης. Η πλήρης απαξίωση των κοινωνικών εταίρων, με αυτά που ειπώθηκαν στην αίθουσα της Βουλής, για μας, στη ΓΣΕΒΕΕ, είναι καταδικαστέες και είναι καταδικαστέες στη συνείδηση των επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων. Δε μπορείτε να μας “χτυπάτε την πλάτη” και από την άλλη πλευρά να μας υβρίζετε με τον τρόπο που μας υβρίσατε» για να προσθέσει αναφορικά με το νομοσχέδιο:«Αυτή η κοινωνική συμφωνία είναι αποτέλεσμα ενός ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου, που ίσως, με την εμπειρία τουλάχιστον 25 ετών στο συνδικαλιστικό κίνημα σε τριτοβάθμιο επίπεδο, έζησα από μηδενική βάση, όχι ένα κείμενο που μας ήρθε για να το αξιολογήσουμε “και καλά” και να κάνουμε παρατηρήσεις. Είναι ένα κείμενο που φτιάχτηκε από το μηδέν και σε αυτό το κείμενο συμφωνήσαμε, αμβλύνοντας αντιθέσεις και λειαίνοντας γωνίες και μεταξύ των σχέσεων των εθνικών κοινωνικών εταίρων και του υπουργείου. Είναι μία καλή πρακτική και επιτέλους σε αυτή τη χώρα να είναι υπόδειγμα αυτή η κοινωνική συμφωνία καλής νομοθέτησης».Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ υποστήριξε πως όλα τα προηγούμενα χρόνια οι υπουργοί εργασίας αγνοούσαν τους κοινωνικούς εταίρους για να συμπληρώσει απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση: «Και σας πειράζει σήμερα που ήρθε ένα νομοσχέδιο, αποτέλεσμα εθνικού κοινωνικού διαλόγου από μηδενική βάση, που κράτησε επτά μήνες και το οποίο για μένα και για όλους τους προέδρους των εθνικών κοινωνικών εταίρων και μου επιτρέπουν να μιλώ και εξ ονόματός τους, αποτελεί ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο;».Ο ίδιος απευθυνόμενος ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκει και ο ίδιος όπως είπε, σημείωσε:ΚΑΒΒΑΘΑΣ: Τι κάναμε, κύριε Χρηστίδη, όταν μας κάλεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ; Κάλεσε και τις οργανώσεις τις άλλες; Κάλεσε και τις ομοσπονδίες, τις 90, της ΓΣΕΒΕΕ; Κάλεσε τα εργατικά κέντρα ή κάλεσε τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους; Εγώ ανήκω στον χώρο πολιτικά και είναι γνωστό αυτό, αλλά, σε καμία περίπτωση, όταν συμμετέχω σε επιτροπές, όταν υπογράφω εθνικές ή κλαδικές συμβάσεις, τις υπογράφω με γνώμονα το συμφέρον της οικονομίας, των εργαζομένων και την ασφάλεια των επιχειρήσεων που εκπροσωπώ.ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ: Τι εννοείτε; Δεν έπρεπε να καλέσουμε κανέναν;ΚΑΒΒΑΘΑΣ: Εγώ δεν είπα ποιον να καλέσετε. Μειώσατε σε τέτοιο βαθμό τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους.

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ: Εμείς;



ΚΑΒΒΑΘΑΣ: Εσείς. Πρώτα ξεκίνησε το Κομμουνιστικό Κόμμα, πήρατε το λόγο εσείς και λίγο πιο ήπιος ήταν ο κύριος Γαβρήλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αν θέλουμε να μην εθελοτυφλούμε σε αυτή την αίθουσα ή τουλάχιστον αυτό αισθάνθηκα εγώ. Δεν ξέρω τι αισθάνθηκαν οι άλλοι.



Τι κάνει η Κοινωνική Συμφωνία; Βάζει ένα πλαίσιο για να έχουμε, επιτέλους, Κλαδικές Συμβάσεις Εργασίας. Γιατί οι μισθοί δεν μπορεί με ευχολόγια να αυξάνονται. Ακούω τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι ο μισθός στο τέλος της τετραετίας θα είναι 950 ευρώ, μπορεί να είναι και κάτι παραπάνω. Μαντικές ικανότητες έχουμε; Δηλαδή, τέσσερα χρόνια πριν, ξέραμε πως θα καταλήξουμε στα 1.500;



Αν βρείτε μια ατέλεια στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία η ατέλεια έχει να κάνει με το ότι δεν επανέρχεται η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στα χέρια των εθνικών κοινωνικών εταίρων και εξακολουθεί να είναι εργαλείο πολιτικής στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης και των προηγούμενων και της σημερινής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό ξέρετε πώς το λένε στο χωριό μου; «Μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα». Αποφασίζει η Κυβέρνηση ποιος θα είναι ο μισθός στον ιδιωτικό τομέα.



Λοιπόν, Εθνική Συμφωνία, επέκταση, ενοχλεί; Δεν θέλετε την επέκταση τα κόμματα της Αντιπολίτευσης; Δεν θέλετε την επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων; Μειώθηκε το 50+1% σε 40+1%. Μπήκε το κλάσμα δίκαιου και η συμμετοχή των εθνικών κοινωνικών εταίρων, εργοδοτών-εργαζομένων, σε μια κλαδική η οποία, ουσιαστικά, καθιστά υποχρεωτική την επέκτασή της. Ούτε αυτό θέλουμε; Θέλετε τους μισθούς που έχουμε σήμερα;



Τι άλλο κάνει; Μετενέργεια. Προ των μνημονίων, πόσο ήταν η μετενέργεια που ήταν «και καλά» χρόνια; Έξι μήνες. Σήμερα είναι τρεις. Τι λέει η Εθνική Συμφωνία; Η μετενέργεια ισχύει μέχρι να έρθει η επόμενη κλαδική σύμβαση; Σε έξι μήνες, σε ένα χρόνο, σε ενάμιση χρόνο; Όταν έρθει. Τι κάνει αυτό; Εξασφαλίζει ένα υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και, ταυτόχρονα, εξασφαλίζει τον εργαζόμενο. Δίνει ασφάλεια στον εργαζόμενο ότι ένας εργοδότης, κακώς θα έλεγα εγώ, μειώνει τον κλαδικό μισθό και τον φέρνει στον εθνικό μισθό. Σήμερα όπως ισχύει η 6η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου του 2012 και στα τέσσερα επιδόματα που προβλέπει η ΠΥΣ. Και αυτό είναι κακό;



Διότι εμείς κατηγορηθήκαμε ότι κάναμε μία συμφωνία. Αυτό αντελήφθην εγώ. Ότι κάναμε μια κακή συμφωνία και έπρεπε να έρθουν οι άλλες Οργανώσεις, οι οποίες ανήκουν σε μένα, οι 90 Ομοσπονδίες ανήκουν σε μένα, εμένα ψήφισαν. Τη ΓΣΕΒΕΕ βάλατε μπροστά και την παράταξη που οδηγεί τη ΓΣΕΒΕΕ με 85%. Μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Και τον Παναγόπουλο τον έχουν κληρώσει 80 εργατικά κέντρα και οι σύνεδροι του Συνεδρίου. Το ίδιο ισχύει για το ΣΕΠ, το ΣΕΤΕ, την ΕΣΕΕ και το ΣΒΕ.



Συνεχίζοντας ο κ. Καββαθάς είπε:



Δεν αντιλαμβάνομαι, λοιπόν, πως κόπτεστε τόσο πολύ ώστε εσείς να μας πείτε και προδότες. Εγώ αισθάνθηκα απαίσια. Θα το λέω μέχρι να πεθάνω. Ήρθα στη βουλή σήμερα και άκουσα σε μία Εθνική Συμφωνία, να κατηγορούμαι ό τι έθαψα τους εργαζόμενους. Κατέστρεψα τη χώρα.



Για πάμε παρακάτω, η ΓΕΜΗΣΟΕ - ΓΕΜΗΟΕ λειτούργησε; Όχι. Φτάσαμε σε μια συμφωνία να λειτουργήσει. Πάμε παρακάτω στον ΟΜΕΔ . Ακούω και το ακούω και έξω από την αίθουσα αυτή, ότι υπάρχει ένας «κόφτης», αγαπητέ κύριε Γαβρήλο. Δεν υπάρχει κανένας κόφτης. Τυπικά υπάρχει μία Επιτροπή που ελέγχει για να πάει στον ΟΜΕΔ, δηλαδή, να τηρεί τις προϋποθέσεις. Ποια είναι η προϋπόθεση; Να είναι γραμμένη στο ΓΕΜΗΣΟΕ και όλα αυτά τα απαραίτητα. Δηλαδή, να μην έχουμε σωματεία σφραγίδες, γιατί δόξα τον θεό, έχουμε. Είναι τυπικός έλεγχος, όχι έλεγχος ουσίας. Λοιπόν, αυτά κάναμε και καταργήσαμε το δεύτερο βαθμό. Το ΓΕΜΗΣΟΕ - ΓΕΜΗΟΕ είναι η κατοχύρωση ότι οι οργανώσεις δεν είναι σφραγίδες, είναι νόμιμες και μέσα από εκλογικές διαδικασίες, δημοκρατικές, εκλεγμένες οι διοικήσεις τους.



Αυτό, είναι απλά και για αυτό καταλήξαμε σε αυτό το συμπέρασμα και στις αλλαγές που κάναμε. Και εγώ ξανά τονίζω. Είναι το πλαίσιο για να έχουμε κλαδικές συμβάσεις. Για να έχουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους και στους μισθολογικούς όρους και στους θεσμικούς. Και μόνο έτσι μπορεί να πάμε μπροστά για να μην ισχύει αυτό που λέει η έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΣΕΒΕΕ ότι ο μισθός φθάνει μόνο για τις 18 πρώτες μέρες του μήνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και όχι να κατηγορούμε κάποιους που κάθισαν επτά μήνες σε ένα τραπέζι και έκαναν ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο που εδώ και 30 χρόνια, ουσιαστικά, δεν υπήρχε ποτέ σε αυτή την έκφανσή του ο κοινωνικός διάλογος.