Τασούλας: «Οι Έλληνες εφοπλιστές μπορούν σήμερα να προσφέρουν ακόμα περισσότερα στην Ελλάδα»

«Οι Έλληνες εφοπλιστές μπορούν σήμερα να προσφέρουν ακόμα περισσότερα στην Ελλάδα», είπε ο Κώστας Τασούλας την Τετάρτη το απόγευμα στο Πολεμικό Μουσείο απευθύνοντας χαιρετισμό στα εγκαίνια της έκθεσης The Sea Unites - The Greek Shipping and the German Economic Miracles.



Η έκθεση αναφέρεται στις μεταπολεμικές ναυπηγήσεις ελληνόκτητων πλοίων σε γερμανικά ναυπηγεία οι οποίες συνέβαλλαν τόσο στη δημιουργία του ελληνικού ναυτιλιακού θαύματος, όσο και στη δημιουργία του γερμανικού οικονομικού θαύματος. Κι από αυτό το ιστορικό δεδομένο ο Πρόεδρος πήρε την αφορμή να πει και δυο λόγια για το ρόλο και τις δυνατότητες προσφοράς του ελληνικού εφοπλισμού στην Ελλάδα του μέλλοντος.



«Αν η ιστορία προσφέρει ένα δίδαγμα, είναι ότι η θάλασσα θα αποτελεί πάντοτε πηγή έμπνευσης, γνώσης και ισχύος για την Ελλάδα και τους Έλληνες», πρόσθεσε ο κ. Τασούλας. Η συγκεκριμένη έκθεση παρουσιάστηκε ήδη με μεγάλη επιτυχία στο Αμβούργο στο Διεθνές Ναυτικό Μουσείο στο Αμβούργο μεταξύ 24 Σεπτεμβρίου και 30 Νοεμβρίου.