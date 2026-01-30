Επικοινωνία Γεραπετρίτη – Ρούμπιο: Στο επίκεντρο ο 6ος γύρος Στρατηγικού Διαλόγου στην Αθήνα
Κατά τη συζήτηση επιβεβαιώθηκε το «εξαιρετικό επίπεδο» των σχέσεων Αθήνας – Ουάσινγκτον – Συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στη Γάζα
Η πορεία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων αλλά και η προετοιμασία του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Αθήνας – Ουάσινγκτον, που αναμένεται να διεξαχθεί στην ελληνική πρωτεύουσα βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο.
Σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, στη συζήτηση επιβεβαιώθηκε το «εξαιρετικό επίπεδο» των σχέσεων Ελλάδας–ΗΠΑ, ενώ εξετάστηκαν οργανωτικά και ουσιαστικά ζητήματα ενόψει της επικείμενης συνάντησης του Στρατηγικού Διαλόγου.
Παράλληλα, στο τραπέζι τέθηκαν διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα η κατάσταση στη Γάζα.
Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας να συμβάλει ενεργά στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
FM George Gerapetritis had a phone conversation with U.S. Secretary of State @StateDept Marco Rubio @SecRubio.— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 30, 2026
Discussion focused on the excellent state of #Greece–U.S. relations and preparations for the 6th round of the Strategic Dialogue in Athens. pic.twitter.com/KcRKirXghs
