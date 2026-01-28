Μαρινάκης: Στην Ελλάδα δημιουργείται κίνημα τυμβωρύχων, ο κόσμος να μην καταπίνει αμάσητα όσα λένε αυτοί οι απατεώνες
Όπως διευκρίνισε βάσει στοιχείων από την επιθεώρηση εργασίας, το 2025 έχασαν τη ζωή τους 48 άνθρωποι σε εργατικά δυστυχήματα και όχι 201
Τη λύπη του για το γεγονός ότι «στην Ελλάδα δημιουργείται ένα κίνημα τυμβωρύχων με τα ίδια χαρακτηριστικά που είδαμε σε άλλα δυστυχήματα» εξέφρασε το πρωί της Τετάρτης ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τη διακίνηση περί 201 νεκρών από εργατικά δυστυχήματα στην Ελλάδα μόνο το 2025 στη σκιά της τραγωδίας με τις τρεις νεκρές εργάτριες στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.
Επικαλούμενος τα στοιχεία από την Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία, όπως είπε στον ΣΚΑΪ, είναι ανεξάρτητη αρχή και μετράει με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι στην Ελλάδα είχαμε από 46 έως 48 νεκρούς σε εργαστικά δυστυχήματα τα τελευταία 4 χρόνια, κα το 2025 είχαμε 48.
«Είδαμε ανακοινώσεις από το σύνολο της αντιπολίτευσης που και ένα τραγικό δυστύχημα που δεν έχει σχέση με κυβερνητική εντολή πάνε να το εργαλειοποιήσουν. Και ενώ η Επιθέωρηση Εργασίας που δεν είναι μια κυβερνητική αρχή, με βάση τις επίσημες μετρήσεις που γίνονται με ευρωπαϊκούς κανόνες ανακοινώνει ότι η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες με τα λιγότερα διστυχήματα, προσπαθούν να παραπλανήσουν τον κόσμο με δήθεν βίντεο, δήθεν influencers και δήθεν σατιρικές εκπομπής. Να μην καταπίνει ο κόσμος αμάσητη την πληροφορία από αυτούς τους απετεώνες» συνέχισε ο κ. Μαρινάκης.
Όπως σημείωσε στο πλαίσιο αυτό «οι μεγαλύτεροι πολιτικοί απατεώνες καθόλη τηην ιστορία της ανθρωπότητας και δυστυχώς υπάρχουν και στη χώρα μας, ανθούν και κάνουν καριέρες πάνω σε τραγωδίες. Είναι έμποροι ελπίδας που λένε ψέματα τα οποία αποδεικνύονται από αρμόδιες αρχές»
«Και μια ζωή να έχει χαθεί είναι λόγος εγρήγορησης αλλά όχι να λες ψέματα και να τετραπλασιάζεις νεκρούς» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης
Με αφορμή, δε, τη δήλωση Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αφού παρατήρησε ότι «έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία και μια νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση και ένα επιτελείο πολιτικής και άμυνας που έχει μεγαλώσει τη χώρα χωρίς να υποχωρεί πουθενά», σχολίασε «ευτυχώς τα εξοπλιστικά ή η ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο δεν έγινε κατόπιν μετάφρασης στα αραμαϊκά. Η εξωτερική πολιτική και άμυνα είναι μια σοβαρή συζήτηση που δεν μπορεί να γίνεται με όρους κοινωνικών δικτύων. Είναι άσχημο να θεωρείς ότι είσαι κάτι διαφορετικό από το σύνολο των πολιτών»
Ερωτηθείς, ακόμα, για την περίπτωση Κεφαλογιάννη και την νέα διάταξη στο οικογενειακό δίκαιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «ο τρόπος που παρουσιάστηκε το θέμα δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Δεν ήταν τροπολογία αλλά διάταξη και έγιναν 5 συζητήσεις στη Βουλή αρά δεν ήρθε νύχτα. Άλλαξε τον πυρήνα του συγκεκριμένμου κομματιού που είναι η επιμελεια; 'Οχι, δεν αλλάζει ο τρόπος για τα δικαστήρια να αποφασίζουν. Αυτό που προβλέπει για τη γονική μέριμνα επεκτείνεται και στη γονική επιμέλεια, δόθηκε ένα δικονομικό δικαιώμα παραπάνω»
«Το αν κάποιος κάνει χρήση ενός δικαιώματος που είναι και πολιτικός, το κάνει ως μητέρα. Η κριτική για τον χρόνο και τον τρόπο είναί άλλη συζήτηση. Επειδή στο τέλος της ημέρας τη μεγαλύτερη αξία την έχουν τα δύο παιδιά, είναι ένα πράγμα να πεις διαφωνώ με τη νομοθετική πρωτοβουλία και πρέπει να την κάνουμε αυτή τη κουβέντα, και είναι άλλο να πει ότι το υπ. Δικασοιύνς πέρασε μια φωτογραφική διάταξη νύχτα που δεν ίσχύει. Η κουβέντα επί προσωπικού κάνει κακό στα παιδιά»
Η εξωτερική πολιτική είναι σοβαρή συζήτηση που δεν μπορεί να γίνεται με όρους social mediaΟ κ. Μαρινάκης είπε, επίσης, ότι τα επιτελεία Μητσοτάκη και Ερντογάν «βρίσκονται σε τελικές συζητήσεις για την ημερομηνία συνάντησής τους, ο στόχος είναι η συνάντηση να γίνει μέσα στον Φεβρουάριο».
