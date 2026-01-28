Μαρινάκης: Στην Ελλάδα δημιουργείται κίνημα τυμβωρύχων, ο κόσμος να μην καταπίνει αμάσητα όσα λένε αυτοί οι απατεώνες

Όπως διευκρίνισε βάσει στοιχείων από την επιθεώρηση εργασίας, το 2025 έχασαν τη ζωή τους 48 άνθρωποι σε εργατικά δυστυχήματα και όχι 201