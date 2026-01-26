Πρεμιέρα Καρυστιανού στα ελληνοτουρκικά: Πείτε μας, κ. Μητσοτάκη, την ατζέντα της συνάντησης με Ερντογάν για να κρίνουν οι πολίτες αν πρέπει να γίνει!
Την πρώτη της παρέμβαση στα ελληνοτουρκικά πραγματοποίησε η Μαρία Καρυστιανού, ζητώντας από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δημόσια ενημέρωση για την ατζέντα της επικείμενης συνάντησης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θέτοντας μάλιστα ζήτημα αναγκαιότητας ή μη διενέργειας της συνάντησης.
Σε ανάρτηση που έκανε στο X, και εν μέσω διεργασιών για την ίδρυση του πολιτικού της φορέα, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρει ότι η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, που ανέφερε ότι «δεν πρέπει να σηκωθούμε από το τραπέζι αν δεν λυθούν τα προβλήματα».
Γι’ αυτό η ίδια ζητά ενημέρωση, με στόχο « οι Έλληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής», όπως και για τις θέσεις της κυβέρνησης επί των θεμάτων που θα συζητηθούν, χωρίς να δίνει περαιτέρω διευκρινίσεις...
Παράλληλα, αναφέρει ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, όπως απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, «είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία».
K. Μητσοτάκη, έχετε συμφωνήσει προσεχή συνάντηση σας με τον κ. Ταγίπ Ερντογάν, Πρόεδρο της Τουρκίας, συνάντηση, για την οποία ο κ. Χακάν Φιντάν, Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μάλιστα δήλωσε: "Να μην σηκωθούμε από το τραπέζι, αν δεν λυθούν τα προβλήματα"
Η συνάντηση άρα αυτή που έχετε αποδεχθεί, είναι μείζονος εθνικής σημασίας, για αυτό και όλοι οι Έλληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε: (α) ποια τα θέματα προς συζήτηση, ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί, ώστε οι Έλληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής∙ και (β) ποιες οι θέσεις της Κυβέρνησής σας επ' αυτών.
Είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία.
