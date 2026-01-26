Πρεμιέρα Καρυστιανού στα ελληνοτουρκικά: Πείτε μας, κ. Μητσοτάκη, την ατζέντα της συνάντησης με Ερντογάν για να κρίνουν οι πολίτες αν πρέπει να γίνει!

Αναφέρει ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, όπως απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο, «είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία».