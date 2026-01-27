Συλλυπητήρια στις οικογένειες των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία εξέφρασε ο Κωνσταντίνος Τασούλας
Συλλυπητήρια στις οικογένειες των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία εξέφρασε ο Κωνσταντίνος Τασούλας
«Η απροσδόκητη απώλεια ανθρωπίνων ζωών σε μια στιγμή χαράς όπως είναι η στήριξη μιας αθλητικής ομάδας μόνο οδύνη μπορεί να προκαλέσει»
Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ, σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.
Εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για το τροχαίο, σημείωσε ότι «η απροσδόκητη απώλεια ανθρωπίνων ζωών σε μια στιγμή χαράς όπως είναι η στήριξη μιας αθλητικής ομάδας μόνο οδύνη μπορεί να προκαλέσει».
Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.
Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα με φιλάθλους της ομάδας του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Η απροσδόκητη απώλεια ανθρωπίνων ζωών σε μια στιγμή χαράς όπως είναι η στήριξη μιας αθλητικής ομάδας μόνο οδύνη μπορεί να προκαλέσει. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήριά στις οικογένειές των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.
Εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για το τροχαίο, σημείωσε ότι «η απροσδόκητη απώλεια ανθρωπίνων ζωών σε μια στιγμή χαράς όπως είναι η στήριξη μιας αθλητικής ομάδας μόνο οδύνη μπορεί να προκαλέσει».
Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.
Αναλυτικά η δήλωση του Κωνσταντίνου Τασούλα:
Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα με φιλάθλους της ομάδας του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Η απροσδόκητη απώλεια ανθρωπίνων ζωών σε μια στιγμή χαράς όπως είναι η στήριξη μιας αθλητικής ομάδας μόνο οδύνη μπορεί να προκαλέσει. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήριά στις οικογένειές των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα