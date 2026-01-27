Συλλυπητήρια στις οικογένειες των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία εξέφρασε ο Κωνσταντίνος Τασούλας

«Η απροσδόκητη απώλεια ανθρωπίνων ζωών σε μια στιγμή χαράς όπως είναι η στήριξη μιας αθλητικής ομάδας μόνο οδύνη μπορεί να προκαλέσει»