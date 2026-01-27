Συλλυπητήρια στις οικογένειες των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία εξέφρασε ο Κωνσταντίνος Τασούλας
Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ, σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για το τροχαίο, σημείωσε ότι «η απροσδόκητη απώλεια ανθρωπίνων ζωών σε μια στιγμή χαράς όπως είναι η στήριξη μιας αθλητικής ομάδας μόνο οδύνη μπορεί να προκαλέσει».

Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Αναλυτικά η δήλωση του Κωνσταντίνου Τασούλα:



Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα με φιλάθλους της ομάδας του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Η απροσδόκητη απώλεια ανθρωπίνων ζωών σε μια στιγμή χαράς όπως είναι η στήριξη μιας αθλητικής ομάδας μόνο οδύνη μπορεί να προκαλέσει. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήριά στις οικογένειές των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

