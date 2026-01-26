Απόδημοι Έλληνες: Τρεις έδρες και δυνατότητα επιστολικής ψήφου, τι παρουσίασε ο Λιβάνιος στο υπουργικό
Η εφαρμογή της θα εξαρτηθεί από την εξασφάλιση πλειοψηφίας 2/3 των βουλευτών και μπορεί να τεθεί σε ισχύ ήδη από τις εκλογές του 2027
Ο Υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το πρωί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού και διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός Επικράτειας».
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά το νομοσχέδιο εισάγει δύο βασικές μεταρρυθμίσεις: 1) Επιστολική ψήφος για τους εκτός επικράτειας εκλογείς και 2) Εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η επιστολική ψήφος θα εφαρμοστεί στις βουλευτικές εκλογές μόνο για τους εκλογείς που βρίσκονται εκτός Ελλάδας, αξιοποιώντας την επιτυχημένη εμπειρία των ευρωεκλογών του 2024. Η εφαρμογή της θα εξαρτηθεί από την εξασφάλιση πλειοψηφίας 2/3 των βουλευτών και μπορεί να τεθεί σε ισχύ ήδη από τις εκλογές του 2027. Αν η πλειοψηφία δεν επιτευχθεί, θα διατηρηθεί η τρέχουσα διαδικασία ψηφοφορίας με φυσική παρουσία.
Ο ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες θα επιτρέψει στους εκτός Ελλάδας εκλογείς να εκλέγουν απευθείας τους βουλευτές τους. Η ισχύς της ρύθμισης εξαρτάται επίσης από την πλειοψηφία των 2/3 και, αν δεν επιτευχθεί, θα ισχύσει για τις μεθεπόμενες εκλογές. Η κατανομή των εδρών θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως στις υπόλοιπες τριεδρικές περιφέρειες (π.χ. Αργολίδα, Λακωνία, Αρκαδία, Βοιωτία).
Η κυβέρνηση καταθέτει πρόταση για τη θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, αποκλειστικά για τους εκλογείς που βρίσκονται εκτός της χώρας. Η επιτυχημένη υλοποίηση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές του 2024, απέδειξε ότι η χώρα μπορεί να διευκολύνει τους Έλληνες του εξωτερικού να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο κατοικίας τους, ενισχύοντας τους δεσμούς τους με την πατρίδα. Εφόσον τα κόμματα της αντιπολίτευσης συμμερίζονται την ανάγκη να δυναμώσουμε τη φωνή των Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό, η εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 2/3 των βουλευτών, θα επιτρέψει την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για αυτούς ήδη από τις εκλογές του 2027, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 51 του Συντάγματος. Σε διαφορετική περίπτωση, θα διατηρηθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ψηφοφορία με φυσική παρουσία σε εκλογικά τμήματα του εξωτερικού.
Ο ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες θα επιτρέψει στους εκτός Ελλάδας εκλογείς να επιλέξουν οι ίδιοι τους βουλευτές που θα τους εκπροσωπούν στο εθνικό κοινοβούλιο. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αναγκαία πλειοψηφία των 2/3 των βουλευτών, η ρύθμιση για την εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού δεν θα ισχύσει για τις εκλογές του 2027, αλλά για τις μεθεπόμενες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 54 του Συντάγματος. Επισημαίνεται ότι η κατανομή των συνολικών εδρών θα υπολογίζεται με βάση το σύνολο των ψήφων που λαμβάνει κάθε συνδυασμός σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Απόδημου Ελληνισμού. Η κατανομή των τριών εδρών στην εκλογική περιφέρεια απόδημου Ελληνισμού γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στις υπόλοιπες τριεδρικές περιφέρειες (όπως Αργολίδα, Λακωνία, Αρκαδία, Βοιωτία).
Η ανακοίνωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο1. Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού και διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός Επικράτειας»
