Απόδημοι Έλληνες: Τρεις έδρες και δυνατότητα επιστολικής ψήφου, τι παρουσίασε ο Λιβάνιος στο υπουργικό

Η εφαρμογή της θα εξαρτηθεί από την εξασφάλιση πλειοψηφίας 2/3 των βουλευτών και μπορεί να τεθεί σε ισχύ ήδη από τις εκλογές του 2027