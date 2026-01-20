Δένδιας: Συμμαχία Ελλάδας και Ισραήλ για την αντιμετώπιση drones και υποβρυχίων - Προειδοποίηση Κατζ στην Τουρκία και για το Αιγαίο

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας προειδοποίησε πως «δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν παράγοντα να αποσταροποιήσει» μιλώντας για περιοχές από τη Συρία και τη Γάζα έως το Αιγαίο - Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας τους και στον κρίσιμο τομέα της κυβερνοασφάλειας