Δένδιας: Συμμαχία Ελλάδας και Ισραήλ για την αντιμετώπιση drones και υποβρυχίων - Προειδοποίηση Κατζ στην Τουρκία και για το Αιγαίο
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας προειδοποίησε πως «δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν παράγοντα να αποσταροποιήσει» μιλώντας για περιοχές από τη Συρία και τη Γάζα έως το Αιγαίο - Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας τους και στον κρίσιμο τομέα της κυβερνοασφάλειας
Την περεταίρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ επιβεβαίωσαν στο περιθώριο της σημερινής τους συνάντησης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Ισραέλ Κατζ στο Πεντάγωνο.
Η υποδοχή του κ. Κατζ στο υπουργείο έγινε στις 10:30 π.μ., ενώ ακολούθησε κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών, καθώς και συνάντηση των αντιπροσωπειών Ελλάδας και Ισραήλ.
Μετά το τέλος της συνάντησης, ο κ. Δένδιας, με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ ανέφερε: «Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα, υποδέχτηκα σήμερα, με ιδιαίτερη χαρά, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τον υπουργό Άμυνας του Κράτους του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, με τον οποίο συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις των δύο χωρών και τις προοπτικές για την περαιτέρω εμβάθυνσή τους».
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας τους και στον κρίσιμο τομέα της κυβερνοασφάλειας. Όπως επισημαίνει το Reuters, η αμυντική συμπόρευση των δύο χωρών εδράζεται σε ισχυρούς διπλωματικούς δεσμούς, έχοντας ήδη αποδώσει καρπούς μέσω του κοινού κέντρου αεροπορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και των συχνών στρατιωτικών ασκήσεων.
«Συμφωνήσαμε να ανταλλάσσουμε απόψεις και τεχνογνωσία ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μη επανδρωμένες πλατφόρμες και ειδικότερα σμήνη από μη επανδρωμένα αεροχήματα και ομάδες από μη επανδρωμένα υποβρύχια σκάφη.
Να δουλέψουμε μαζί για να μπορέσουμε να προλαβαίνουμε και να είμαστε έτοιμοι να ανασχέσουμε απειλές και στον κυβερνοχώρο», είπε ο Έλληνας υπουργός Άμυνας σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του.
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και σε ένα εξίσου σημαντικό πυλώνα συνεργασίας, όπως αυτός αφορά το σχήμα «3+1» Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ) στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.
«Λειτουργούμε ως ένας άξονας στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως ξέρετε στην περιοχή μας, διακυβεύονται πολλά από πρακτικές αποσταθεροποίησης, από αμφισβήτηση του Διεθνούς Δικαίου, από αμφισβήτηση του Δικαίου της Θάλασσας» σημείωσε ο ΥΕΘΑ επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της Αθήνας πως «η Ελλάδα υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματά της, χωρίς να απειλεί οποιονδήποτε, χωρίς να διεκδικεί οτιδήποτε».
Μήνυμα Κατζ στην Τουρκία: «Δεν θα επιτρέψουμε την αποσταθεροποίηση»
Έμμεση αλλά σαφή προειδοποίηση προς την Τουρκία απηύθυνε από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ και η Ελλάδα είναι αποφασισμένες να μην επιτρέψουν σε «παράγοντες που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη σταθερότητα της περιοχής να εδραιώσουν παρουσία μέσω τρομοκρατίας, επιθετικότητας ή στρατιωτικών πληρεξουσίων — στη Συρία, στη Γάζα, στο Αιγαίο Πέλαγος ή σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο».
Σε κοινές δηλώσεις με τον Έλληνα ομόλογό του, ο Κατζ ανέφερε ότι οι δύο χώρες δεν πρόκειται να επιτρέψουν την υλοποίηση «επικίνδυνων φιλοδοξιών» σε καίρια γεωπολιτικά μέτωπα.
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας συνέχισε με πιο αιχμηρή διατύπωση, σημειώνοντας ότι «όσοι ονειρεύονται να σύρουν την περιοχή προς τα πίσω, να επιβάλουν έλεγχο μέσω του τρόμου ή να αναβιώσουν αυτοκρατορίες εις βάρος κυρίαρχων κρατών, θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια αποφασιστική συμμαχία ελεύθερων και ισχυρών εθνών, ικανών να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους».
Υπουργέ Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, κ. Νίκο Δένδια,
Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα, σε μια επίσκεψη που αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό σταθμό στη σπουδαία και βαθιά συμμαχία μεταξύ του Κράτους του Ισραήλ και της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Πρόκειται για μια εταιρική σχέση στην οποία είμαστε πλήρως προσηλωμένοι – και φιλοδοξούμε να τη διευρύνουμε και να την εμβαθύνουμε.
Μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, μεταξύ Ιερουσαλήμ και Αθήνας, υπάρχει ένας σαφής κοινός παρονομαστής: ο δεσμός ανάμεσα σε δύο δημοκρατίες, δύο ιστορικές παγκόσμιες πρωτεύουσες, καθεμία με βαθιά πολιτιστική κληρονομιά, που έθεσαν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού και αποτελούν πηγή έμπνευσης για ολόκληρο τον κόσμο.
Όμως υπάρχει κάτι ακόμη πιο ισχυρό από το κοινό μας παρελθόν – και αυτό είναι το κοινό μέλλον που ανοίγεται μπροστά στους λαούς μας και σε ολόκληρη την περιοχή.
Ένα μέλλον που στηρίζεται στη συνεργασία, στην ένωση δυνάμεων και στη δέσμευση για σταθερότητα, ασφάλεια και ελευθερία.
Η σημερινή μου επίσκεψη αποσκοπεί στη συνέχιση και την περαιτέρω εμβάθυνση όχι μόνο των ισχυρών δεσμών φιλίας μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, αλλά και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο δημοκρατιών που μοιράζονται παρόμοιες αξίες, κοινή κοσμοθεωρία και σαφή συμφέροντα ασφάλειας.
Κατά τα τελευταία χρόνια – και στους ρόλους μου ως Υπουργός Μεταφορών, Υπουργός Οικονομικών, Υπουργός Ενέργειας και Υπουργός Εξωτερικών – εργάστηκα μαζί με τους Έλληνες εταίρους μας για την προώθηση περιφερειακών έργων στους τομείς της ενέργειας, της συνδεσιμότητας και των μεταφορών, μέσω μιας ξεκάθαρης αντίληψης: η πολιτική ευημερία και η εθνική ασφάλεια πορεύονται χέρι-χέρι.
Μαζί με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, προωθήσαμε – και συνεχίζουμε να προωθούμε – το έργο «Σιδηρόδρομος της Ειρήνης», τον οικονομικό διάδρομο που θα συνδέει την Ινδία με την Ευρώπη μέσω της Μέσης Ανατολής, παράλληλα με το έργο του υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου και πρόσθετα ενεργειακά έργα.
Σήμερα, ως Υπουργός Άμυνας, η δέσμευσή μου είναι ξεκάθαρη: να εμβαθύνω ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική και περιφερειακή συνεργασία μεταξύ του Κράτους του Ισραήλ και της Ελλάδας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων ετών, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται μια αληθινή εταιρική σχέση – μια σχέση που βασίζεται σε κοινές αξίες, σε βαθιά αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των λαών και των ηγεσιών, και σε πρακτική συνεργασία επί του πεδίου.
Ως αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της συνεργασίας, ανταλλάσσουμε σχετικές πληροφορίες, προωθούμε αμυντική και τεχνολογική μας συνεργασία, πραγματοποιούμε κοινές ασκήσεις και εκπαιδεύσεις και ενισχύουμε την επιχειρησιακή συνεργασία – όλα αυτά αποτελούν σημαντικό πολλαπλασιαστή ισχύος για τα συστήματα ασφάλειας τόσο του Ισραήλ όσο και της Ελλάδας.
Είμαστε αποφασισμένοι να οδηγήσουμε αυτή τη στρατηγική συνεργασία σε νέα ύψη –
και έτοιμοι να κάνουμε ό,τι απαιτείται για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Παράλληλα, είμαστε εξίσου αποφασισμένοι και σε ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα: να μην επιτρέψουμε σε παράγοντες που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή να εδραιώσουν παρουσία μέσω της τρομοκρατίας, της επιθετικότητας ή στρατιωτικών παρακλαδιών – στη Συρία, στη Γάζα, στο Αιγαίο ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή – και να υλοποιήσουν τις επικίνδυνες φιλοδοξίες τους.
Το Κράτος του Ισραήλ και η Ελλάδα, καθώς και μια ακόμη φίλη χώρα και των δύο, η Κύπρος, στέκονται ενωμένες απέναντι σε πραγματικές απειλές για ολόκληρη την περιφερειακή τάξη.
Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην ελληνική συμμαχία – μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου – μια συμμαχία που διαμορφώθηκε την τελευταία δεκαετία και βασίζεται σε μια περιφερειακή στρατηγική συνεργασία, η οποία περιλαμβάνει κοινά συμφέροντα σε τομείς της ενέργειας, της οικονομίας και της εθνικής ασφάλειας.
Το Ισραήλ δεσμεύεται στην ενίσχυση αυτής της συμμαχίας και τη θεωρεί μοχλό για την εμβάθυνση των πολιτικών, αμυντικών και στρατηγικών δεσμών – καθώς και για την εδραίωση της επιρροής και της σταθερότητας των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο.
Κυρίες και κύριοι,
Δεν είναι μυστικό ότι έρχομαι εδώ σε ημέρες κατά τις οποίες το Κράτος του Ισραήλ διατηρεί αυξημένη εγρήγορση και πλήρη ετοιμότητα για ένα ευρύ φάσμα σεναρίων.
Μετά από περισσότερα από δύο χρόνια ενός σύνθετου πολέμου σε επτά διαφορετικά μέτωπα, στο οποίο το Ισραήλ απέδειξε τη δύναμή του και την ικανότητά του να ενεργεί με αποφασιστικότητα απέναντι σε κάθε απειλή κατά της ασφάλειας των πολιτών του – έτσι είμαστε προετοιμασμένοι και σήμερα.
Όποιος ονειρεύεται να γυρίσει την περιοχή προς τα πίσω, να επιβάλει έλεγχο μέσω της τρομοκρατίας ή να ανασυστήσει αυτοκρατορίες εις βάρος κυρίαρχων κρατών – θα συναντήσει μια αποφασισμένη συμμαχία ελεύθερων, ισχυρών κρατών με την ικανότητα να υπερασπίζονται τον εαυτό τους.
Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με κάθε τρόπο για την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας – μιας συνεργασίας που αποτελεί πολλαπλασιαστή ισχύος, κοινό συμφέρον και κεντρικό πυλώνα για την οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου, σταθερότερου και πιο ευημερούντος μέλλοντος για ολόκληρη την περιοχή.
Κλείνοντας, θα ήθελα να υπενθυμίσω, και εδώ στην Ελλάδα, το καθήκον μας να επιστρέψουμε τον ήρωα πεσόντα στρατιώτη, τον Αρχιλοχία Ράνι Γκουβίλι ז״ל, τον Ισραηλινό όμηρο που εξακολουθεί να κρατείται από τη Χαμάς. Η Χαμάς φέρει την ευθύνη να τον εντοπίσει και να τον επιστρέψει στην πατρίδα του για ταφή χωρίς καμία καθυστέρηση.
Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ Δένδια, για τη θερμή φιλοξενία – και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους μας.
Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην #Αθήνα, υποδέχτηκα σήμερα, με ιδιαίτερη χαρά, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τον Υπουργό Άμυνας του Κράτους του #Ισραήλ, @Israel_katz, με τον οποίο συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις 🇬🇷-🇮🇱 και τις προοπτικές για την… pic.twitter.com/A457V5R5SB— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 20, 2026
Έμμεση αλλά σαφή προειδοποίηση προς την Τουρκία απηύθυνε από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ και η Ελλάδα είναι αποφασισμένες να μην επιτρέψουν σε «παράγοντες που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη σταθερότητα της περιοχής να εδραιώσουν παρουσία μέσω τρομοκρατίας, επιθετικότητας ή στρατιωτικών πληρεξουσίων — στη Συρία, στη Γάζα, στο Αιγαίο Πέλαγος ή σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο».
Σε κοινές δηλώσεις με τον Έλληνα ομόλογό του, ο Κατζ ανέφερε ότι οι δύο χώρες δεν πρόκειται να επιτρέψουν την υλοποίηση «επικίνδυνων φιλοδοξιών» σε καίρια γεωπολιτικά μέτωπα.
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας συνέχισε με πιο αιχμηρή διατύπωση, σημειώνοντας ότι «όσοι ονειρεύονται να σύρουν την περιοχή προς τα πίσω, να επιβάλουν έλεγχο μέσω του τρόμου ή να αναβιώσουν αυτοκρατορίες εις βάρος κυρίαρχων κρατών, θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια αποφασιστική συμμαχία ελεύθερων και ισχυρών εθνών, ικανών να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους».
