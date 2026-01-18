Νέες ρυθμίσεις για τη νόμιμη μετανάστευση: Ξεμπλοκάρουν άμεσα 90.000 εκκρεμείς άδειες διαμονής

Η Ελλάδα απολύτως αυστηρή απέναντι στην παράνομη μετανάστευση, αναδιαμορφώνεται το πλαίσιο για τη νόμιμη , τόνισε ο Θάνος Πλεύρης – Τι προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου