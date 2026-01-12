Η Mattel κυκλοφόρησε την πρώτη Barbie με αυτισμό, δείτε βίντεο
Η νέα Barbie κρατά ένα ροζ fidget spinner που λειτουργεί κανονικά, φορά ακουστικά μείωσης θορύβου για την αντιμετώπιση της αισθητηριακής υπερφόρτωσης και διαθέτει tablet
Η Mattel παρουσίασε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου την πρώτη Barbie με αυτισμό, ένα νέο μοντέλο της σειράς Barbie Fashionistas που στοχεύει να προωθήσει τη συμπερίληψη και να φωτίσει τη νευροδιαφορετικότητα μέσα από το παιχνίδι.
Η κούκλα σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Autistic Self Advocacy Network, σύμφωνα με το Reuters και διαθέτη ειδική άρθρωση για κινήσεις αυτοδιέγερσης (stimming) όπως το hand-flapping, βλέμμα ελαφρώς στραμμένο στο πλάι και συνοδεύεται από fidget spinner, ακουστικά μείωσης θορύβου και συσκευή επικοινωνίας (AAC tablet).
Η συγγραφέας και δημιουργός περιεχομένου Ellie Middleton, η οποία έχει διαγνωστεί με αυτισμό και ΔΕΠΥ, περιέγραψε την πρώτη επαφή με την κούκλα ως «πολύ συγκινητική» και τόνισε ότι τα αξεσουάρ της αντικατοπτρίζουν καθημερινές ανάγκες των αυτιστικών ατόμων. «Δεν υπάρχει τίποτα κακό ή λάθος στο να είσαι αυτιστικός· απλώς ζούμε σε έναν κόσμο που δεν έχει σχεδιαστεί πάντα για εμάς», σημείωσε.
Η πεντάχρονη Penelope, αυτιστικό παιδί, δοκίμασε επίσης την κούκλα, με τη μητέρα της να περιγράφει τη στιγμή ως «περήφανη», τονίζοντας ότι η Barbie «βοηθά στη συμπερίληψη και ανοίγει συζητήσεις για τον αυτισμό μεταξύ παιδιών, ενηλίκων και εκπαιδευτικών».
Η Barbie με αυτισμό εντάσσεται σε μια σειρά πρωτοβουλιών της Mattel που περιλαμβάνουν την Barbie με σύνδρομο Down, την τυφλή Barbie και την Barbie με διαβήτη τύπου 1, προωθώντας μια πιο ρεαλιστική και πολυδιάστατη αναπαράσταση της κοινωνίας.
