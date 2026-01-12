Η Mattel κυκλοφόρησε την πρώτη Barbie με αυτισμό, δείτε βίντεο

Η νέα Barbie κρατά ένα ροζ fidget spinner που λειτουργεί κανονικά, φορά ακουστικά μείωσης θορύβου για την αντιμετώπιση της αισθητηριακής υπερφόρτωσης και διαθέτει tablet