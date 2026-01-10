Ο Μητσοτάκης κλείνει 10 χρόνια στην ηγεσία της ΝΔ: Η διαδρομή από το 2016 και τα μηνύματα για το ιδεολογικό στίγμα

Από τη νίκη του Ιανουαρίου 2016 απέναντι στον Βαγγέλη Μεϊμαράκη μέχρι τον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης, ο πρωθυπουργός αποτιμά τη διαδρομή της ΝΔ, το ιδεολογικό της στίγμα και το όραμα για την Ελλάδα έως το 2030





Η πρώτη δήλωσή του ως πρόεδρος της ΝΔ:







10 χρόνια μετά, ο κ. Μητσοτάκης σβήνει...κεράκια διανύοντας τον έβδομο χρόνο του στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ έχει ακόμα ενάμιση χρόνο μέχρι τις εκλογές του 2027, στις οποίες και θα διεκδικήσει ανανέωση της λαϊκής εντολής.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις εσωκομματικές εκλογές του 2016



Όταν ο κ. Μητσοτάκης ανέλαβε τα ηνία της ΝΔ, το κόμμα ήταν εκλογικά τραυματισμένο από τις δύο ήττες του 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ. 10 χρόνια μετά, η ΝΔ εξακολουθεί να είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις, μη έχοντας χάσει ποτέ το προβάδισμα από το 2016 και μετά, έστω και αν αυτή την περίοδο καταγράφει πιο χαμηλές πτήσεις συγκριτικά με το πρόσφατο παρελθόν. Σήμερα και με αφορμή το ορόσημο των δέκατων γενεθλίων, ο κ. Μητσοτάκης επιστρέφει στα γραφεία της ΝΔ στο Μοσχάτο, εκεί όπου μετέφερε την κομματική έδρα μετακομίζοντας από τα «αλμυρά» λόγω ενοικίου γραφεία της Συγγρού, όπου σήμερα στεγάζεται το Mega. Και αφού δώσει το παρών στην πρωτοχρονιάτικη πίτα της ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει βόλτα στη γειτονιά του κυβερνώντος κόμματος, στο Μοσχάτο.



Η ομάδα του 2015 Όταν ο κ. Μητσοτάκης ξεκινούσε το 2015 την καμπάνια του για την προεδρία της ΝΔ είχε ένα προσεκτικά μελετημένο πλάνο, όμως δεν ήταν ο πλέον συμπαθής στις τάξεις των νεοδημοκρατών, παρά το γεγονός ότι εκλεγόταν με άνεση πρώτος στη δύσκολη Β' Αθηνών. Πέτυχε όμως να ξεπεράσει τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, φέρνοντας κόσμο εκτός της ΝΔ στην κάλπη των εσωκομματικών. Μια συνταγή που συνέχισε και μετά ως πρόεδρος του κόμματος και ως πρωθυπουργός, αξιοποιώντας πολλά στελέχη κυρίως από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Αποτέλεσμα, ανά καιρούς να υφίσταται την κριτική για "πασοκοποίηση" της ΝΔ, η οποία εντάθηκε ιδίως τα τελευταία δύο χρόνια.



Κλείσιμο



Τα μηνύματα και το ιδεολογικό στίγμα Επιστρέφοντας στο σήμερα, ο κ. Μητσοτάκης θα τοποθετηθεί σίγουρα στην πίτα της ΝΔ στα κομματικά γραφεία και αναμένεται να θυμίσει τις συνθήκες που επικρατούσαν στη χώρα το 2016. Ο κ. Μητσοτάκης θα σταθεί επίσης στην κυβερνητική διαδρομή, με το νήμα να ξεκινά από το 2019 και να φτάνει ως την Ελλάδα του 2030. Ο πρωθυπουργός θα υπενθυμίσει βασικά σημεία, από τις μεγάλες δυσκολίες και κρίσεις, μέχρι τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που ενίσχυσαν και θωράκισαν την Ελλάδα στην οικονομία, στην άμυνα, στην υγεία, την παιδεία, τη νομιμότητα, με παράλληλη ενίσχυση των πολιτών και εξασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας. Και θα κλείσει περιγράφοντας τους στόχους και το όραμά του για τα επόμενα χρόνια, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι τα καλύτερα είναι μπροστά.



Ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει στην πίτα της ΝΔ μηνύματα και ιδεολογικό στίγμα



«Η εντολή είναι ξεκάθαρη: ενωμένοι να προχωρήσουμε στη δημιουργική ανανέωση και στη διεύρυνση, ώστε σύντομα η ΝΔ να γίνει η μεγάλη Κεντροδεξιά παράταξη. Η παράταξη που θα δώσει αξιόπιστη εναλλακτική λύση διακυβέρνησης στη χώρα». Με αυτά τα λόγια πριν από ακριβώς 10 χρόνια, στις 10 Ιανουαρίου του... μακρινού 2016, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδινε το στίγμα του για την επόμενη μέρα της ΝΔ, μετά την επικράτησή του στις εσωκομματικές εκλογές έναντι του Βαγγέλη Μεϊμαράκη , κάνοντας την ανατροπή μετά τον πρώτο γύρο, στον οποίον είχε βγει δεύτερος.10 χρόνια μετά, ο κ. Μητσοτάκης σβήνει...κεράκια διανύοντας τον έβδομο χρόνο του στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ έχει ακόμα ενάμιση χρόνο μέχρι τις εκλογές του 2027, στις οποίες και θα διεκδικήσει ανανέωση της λαϊκής εντολής.Όταν ο κ. Μητσοτάκης ανέλαβε τα ηνία της ΝΔ, το κόμμα ήταν εκλογικά τραυματισμένο από τις δύο ήττες του 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ. 10 χρόνια μετά, η ΝΔ εξακολουθεί να είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις, μη έχοντας χάσει ποτέ το προβάδισμα από το 2016 και μετά, έστω και αν αυτή την περίοδο καταγράφει πιο χαμηλές πτήσεις συγκριτικά με το πρόσφατο παρελθόν. Σήμερα και με αφορμή το ορόσημο των δέκατων γενεθλίων, ο κ. Μητσοτάκης επιστρέφει στα γραφεία της ΝΔ στο Μοσχάτο, εκεί όπου μετέφερε την κομματική έδρα μετακομίζοντας από τα «αλμυρά» λόγω ενοικίου γραφεία της Συγγρού, όπου σήμερα στεγάζεται το Mega. Και αφού δώσει το παρών στην πρωτοχρονιάτικη πίτα της ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει βόλτα στη γειτονιά του κυβερνώντος κόμματος, στο Μοσχάτο.Όταν ο κ. Μητσοτάκης ξεκινούσε το 2015 την καμπάνια του για την προεδρία της ΝΔ είχε ένα προσεκτικά μελετημένο πλάνο, όμως δεν ήταν ο πλέον συμπαθής στις τάξεις των νεοδημοκρατών, παρά το γεγονός ότι εκλεγόταν με άνεση πρώτος στη δύσκολη Β' Αθηνών. Πέτυχε όμως να ξεπεράσει τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, φέρνοντας κόσμο εκτός της ΝΔ στην κάλπη των εσωκομματικών. Μια συνταγή που συνέχισε και μετά ως πρόεδρος του κόμματος και ως πρωθυπουργός, αξιοποιώντας πολλά στελέχη κυρίως από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Αποτέλεσμα, ανά καιρούς να υφίσταται την κριτική για "πασοκοποίηση" της ΝΔ, η οποία εντάθηκε ιδίως τα τελευταία δύο χρόνια.Επιστρέφοντας στο 2015, το επιτελείο του κ. Μητσοτάκη αποτελείτο από λίγους ανθρωπους, ενώ είχε την έδρα του στο γραφείο του στην οδό Ευφρονίου στο Παγκράτι. Όμως για τις εσωκομματικές εκλογές επέστρεψε στο πρώτο του γραφείο, στην οδό Χαλκοκονδύλη και έκανε τα προσωπικά του ραντεβού στο Παγκράτι. Μαζί του στις περιοδείες ήταν συνήθως 2-3 άνθρωποι, ο νυν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, ο σύμβουλος του για το κόμμα Θανάσης Νέζης και ενίοτε η νυν διευθύντρια Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Κύρα Κάπη. Κεντρικό στρατηγικό ρόλο είχε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος παρέμενε στο παρασκήνιο και για πολλά χρόνια ήταν η "σκιά" του κ. Μητσοτάκη, τόσο στην αντιπολίτευση όσο και στο Μαξίμου Στην Χαλκοκονδύλη έδρα είχαν ο πρώην βουλευτής και νυν διευθυντής του γραφείου Μητσοτάκη στη Βουλή Μιχάλης Μπεκίρης, αλλά και ο υφυπουργός Εσωτερικών σήμερα Βασίλης Σπανάκης. Στο επιτελείο ανήκαν επίσης ο νυν αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης και το νυν μέλος της Πολιτικής Επιτροπής Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος, ενώ εκπρόσωποι του κ. Μητσοτάκη στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Εκλογών ήταν ο πρώην γενικός γραμματέας Έρευνας Τάσος Γαϊτάνης και ο Σπύρος Χρυσοφώτης. Επίσης, ρόλο στο κομματικό "τρέξιμο" έπαιζαν ο Μπάμπης Σιάτρας και ο Σπύρος Σταθάτος, ενώ η καμπάνια είχε και ένα ευρύ δίκτυο εθελοντών, κυρίως από τη νεότερη γενιά. Ρόλο είχε και ο νυν αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος από την πρώτη μέρα ανέλαβε γενικός διευθυντής της ΝΔ και "έτρεξε" ένα πρόγραμμα εξορθολογισμού των κομματικών οικονομικών.Επιστρέφοντας στο σήμερα, ο κ. Μητσοτάκης θα τοποθετηθεί σίγουρα στην πίτα της ΝΔ στα κομματικά γραφεία και αναμένεται να θυμίσει τις συνθήκες που επικρατούσαν στη χώρα το 2016. Ο κ. Μητσοτάκης θα σταθεί επίσης στην κυβερνητική διαδρομή, με το νήμα να ξεκινά από το 2019 και να φτάνει ως την Ελλάδα του 2030. Ο πρωθυπουργός θα υπενθυμίσει βασικά σημεία, από τις μεγάλες δυσκολίες και κρίσεις, μέχρι τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που ενίσχυσαν και θωράκισαν την Ελλάδα στην οικονομία, στην άμυνα, στην υγεία, την παιδεία, τη νομιμότητα, με παράλληλη ενίσχυση των πολιτών και εξασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας. Και θα κλείσει περιγράφοντας τους στόχους και το όραμά του για τα επόμενα χρόνια, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι τα καλύτερα είναι μπροστά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει και το ιδεολογικό στίγμα της ΝΔ που θα δώσει, τονίζοντας ότι η σημερινή ΝΔ είναι πολύ διαφορετική εν σχέσει με το 2016, αλλά παράλληλα και ίδια, με την έννοια ότι παραμένει μια κεντροδεξιά, φιλελεύθερη, κοινωνική, πατριωτική παράταξη. «Είμαστε η βασική σταθερά σήμερα του πολιτικού συστήματος της χώρας. Είμαστε το μόνο μεγάλο κόμμα», αναμένεται να πει, προσθέτοντας πως η ΝΔ δεν είναι ίδια σήμερα με αυτήν που ήταν πριν από δέκα χρόνια, καθώς εξελίχθηκε, προσαρμόστηκε, ανανεώθηκε και διευρύνθηκε.