Πιερρακάκης: 600 νέες θέσεις κληρικών σε Πατριαρχεία και εκκλησίες ανά τον κόσμο
Πιερρακάκης: 600 νέες θέσεις κληρικών σε Πατριαρχεία και εκκλησίες ανά τον κόσμο
Με ανάρτησή του ο υπουργός Οικονομίας αναδεικνύει τις κυβερνητικές παρεμβάσεις υπέρ των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων
Τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης υπέρ των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων, αναδεικνύει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του για τα Θεοφάνια και τον εορτασμό τους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου παρέστη εκπροσωπώντας την πολιτική ηγεσία της χώρας.
Όπως ο ίδιος σημειώνει, στο πλαίσιο της επισκέψεως και της συναντήσεώς του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο συζήτησαν «για το πολυσήμαντο έργο του Πατριαρχείου και για τη διαρκή ανάγκη ενίσχυσης των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων του εξωτερικού που κρατούν ζωντανές τη γλώσσα, την παράδοση και την πνευματική μας ταυτότητα».
Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης δίνει και έναν πιο προσωπικό τόνο στην ανάρτησή του, περιγράφοντας το Φανάρι ως «έναν τόπο με δύναμη και συμβολισμό» και την Κωνσταντινούπολη ως χώρο «όπου η ιστορία συναντά την καθημερινότητα».
Δείτε την ανάρτησή του
«Έχουμε αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή μας»Ο υπουργός, στην αναφορά του αυτή σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, υπενθυμίζει πως «έχουμε αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή μας» με «τη στελέχωση των εκκλησιαστικών δομών», «την επίλυση του προβλήματος των οργανικών θέσεων των Κληρικών στην Ελλάδα» και «τη δημιουργία 600 οργανικών θέσεων κληρικών στα πρεσβυγενή Πατριαρχεία και στις Ελληνορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο».
