Πλήρη σεβασμό του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, του διεθνούς Δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ζήτησε η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας - Βίντεο

Υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια για ειρηνική επίλυση της κρίσης τόνισε ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ Ιωάννης Σταματέκος - Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν έχει αναγνωρίσει το αποτέλεσμα των εκλογών στη Βενεζουέλα, όπως και τον Μαδούρο ως πρόεδρο