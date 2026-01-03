Τσιάρας: Η ταλαιπωρία του κόσμου αδικεί την προσπάθεια των αγροτών - Απαιτείται συζήτηση συνολικού επανασχεδιασμού

«Στην κυβέρνηση καταγράψαμε 27 αιτήματα των αγροτών κι έχουμε απαντήσει ότι τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί, δηλαδή κάποια αιτήματα έχουν ξεκαθαρίσει απολύτως και άλλα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο του διαλόγου», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews.«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει τη σοβαρή στάση της έναντι στον πρωτογενή τομέα και δε νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο εχέγγυο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έδωσε μήνυμα πριν από τις γιορτές για διάλογο και σε καμία περίπτωση δεν είναι προσχηματική μία τέτοια πρόσκληση αφού η Κυβέρνηση κάνει συγκεκριμένα βήματα», πρόσθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης.Αρκετά έχει ταλαιπωρηθεί ο κόσμος κι αυτή η ταλαιπωρία αδικεί την προσπάθεια των αγροτών, τόνισε στη συνέχεια ο Κώστας Τσιάρας και στη συνέχεια αναφέρθηκε σε προκλήσεις βιωσιμότητας για τον αγροτικό τομέα.«Υπάρχουν προκλήσεις για βιωσιμότητα – ανθεκτικότητα από το δημοσιονομικό πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) που προβλέπει και μελλοντική αναδιανομή πόρων, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει συμφωνίες με τρίτες χώρες. Επίσης, η λειψυδρία και η κλιματική αλλαγή προστίθενται στις προκλήσεις διαφορετικών επιπέδων. Κι αν προστεθούν οι ζωωνόσοι, απαιτείται συζήτηση με συνολικό επανασχεδιασμό».Ο κ. Τσιάρας κλήθηκε να σχολιάσει και τη χθεσινή δήλωση του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, λέγοντας: «Ο αντιπρόεδρος δεν έκανε τίποτε άλλο από το να επιβεβαιώσει τους πόρους που δόθηκαν στον αγροτικό κόσμο μέσα στο 2025. Σε μία δύσκολη χρονιά, με καθυστερήσεις πληρωμών λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ που πρώτος αναγνωρίζω, καταφέραμε υψηλότερες πληρωμές στον αγροτικό κόσμο, καθώς η κυβέρνηση για άλλη μία φορά έσκυψε πάνω από τα προβλήματα. Δόθηκε η μεγαλύτερη αποζημίωση από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα για τις θανατώσεις ζώων, γι’ αυτό και ο πρωθυπουργός εξήγγειλε αναπλήρωση εισοδήματος για περίοδο ενός χρόνου. Υπάρχει πρόγραμμα ανασύστασης ζωϊκού κεφαλαίου».