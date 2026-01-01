Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά για την αδελφή του Λένα: «Για εμάς είσαι πάντα εδώ»
O Κώστας Σαμαράς τίμησε τη μνήμη της αδελφής του, Λένας, στέλνοντας παράλληλα ευχές για το νέο έτος
Με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, Κώστας, τίμησε τη μνήμη της αδελφής του, Λένας, στέλνοντας παράλληλα ευχές για το νέο έτος.
«Για εμάς είσαι πάντα εδώ Λενάκι μου. Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία! Εύχομαι το 2026 να σας δώσει απλόχερα ό,τι πραγματικά επιθυμείτε!», έγραψε ο Κώστας Σαμαράς, συνοδεύοντας το μήνυμά του με μία οικογενειακή φωτογραφία.
