O Κουτσούμπας χόρεψε παραδοσιακούς χορούς με μέλη πολιτιστικού συλλόγου από την Κόνιτσα που του είπαν τα κάλαντα, δείτε βίντεο
Στον Περισσό βρέθηκε η Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας - Το «Κεράσοβο» και το συγκρότημα του Νίκου Φιλιππίδη
Τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα από την Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας - Το «Κεράσοβο» και το συγκρότημα του Νίκου Φιλιππίδη άκουσε σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, ο ΓΓ της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
Ο κ. Κουτσούμπας, μάλιστα, χόρεψε και τσάμικο μαζί με μέλη του συλλόγου.
Στον χαιρετισμό του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρθηκε στους «δίκαιους αγώνες της ελληνικής αγροτιάς» λέγοντας «ξέρουμε όλοι, και είμαστε βαθιά πεισμένοι, ότι οι αγώνες των εργατών και των αγροτών δεν κλείνουν δρόμους, ανοίγουν τους δρόμους για το σήμερα και το αύριο του λαού μας, για ένα καλύτερο μέλλον».
«Παραλογισμός δεν είναι ο δίκαιος αγώνας των εργαζομένων, των αγροτών, η μάχη για την επιβίωσή τους στα μπλόκα του αγώνα, όπως λέει η κυβέρνηση. Παραλογισμός είναι η στάση της κυβέρνησης, και δυστυχώς και κάποιων άλλων κομμάτων, που προσπαθούν να στρέψουν τον ελληνικό λαό ενάντια στους δίκαιους αγώνες, ενάντια στους αγρότες. Την ίδια στιγμή που ο ίδιος αυτός ο ελληνικός λαός, οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, οι νέοι και οι νέες, οι γυναίκες, όλες οι λαϊκές οικογένειες υποφέρουν απ’ την ίδια πολιτική, από την ΕΕ, από το καπιταλιστικό κράτος, από αυτό το βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα. Είμαστε λοιπόν όλοι και όλες στο πλευρό τους, ιδιαίτερα αυτές τις γιορτινές μέρες, και τους συμπαραστεκόμαστε στους δίκαιους αγώνες τους, όπως και στους αγώνες όλου του ελληνικού λαού σε όλη τη χώρα. Να είστε καλά, να έχετε καλή δύναμη και υγεία. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Καλά Χριστούγεννα σε όλους και όλες» κατέληξε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
Φωτογραφίες/βίντεο: 902.gr
