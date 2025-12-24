Οι ευχές της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα Χριστούγεννα: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τις ΗΠΑ
Στο μήνυμά της η Αμερικανίδα πρέσβης στέλνει τις «εγκάρδιες ευχές για χαρούμενες γιορτές»
Με μια φωτογραφία της στην είσοδο της πρεσβευτικής κατοικίας έστειλε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τις ευχές της για τα φετινά Χριστούγεννα.
Στο μήνυμά της η Αμερικανίδα πρέσβης στέλνει τις «εγκάρδιες ευχές για χαρούμενες γιορτές» και κλείνει με την ευχή «ο Θεός Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας.
As we gather with loved ones and reflect on the incredible year this has been, I send my heartfelt wishes for a joyful Christmas holiday. God bless Greece, the United States, and the people of our two great nations. 🇺🇸🇬🇷 pic.twitter.com/gB1NkQ3BUH— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) December 24, 2025
Όλο το μήνυμα της Κίμπερλι ΓκιλφόιλΚαθώς μαζευόμαστε με τους αγαπημένους μας και αναπολούμε την απίστευτη χρονιά που πέρασε, σας στέλνω τις εγκάρδιες ευχές μου για χαρούμενες γιορτές. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας.
