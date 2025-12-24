ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διακοπές ρεύματος σε Γκύζη και Παιανία

Οι ευχές της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα Χριστούγεννα: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τις ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κίμπερλι Γκιλφόιλ Χριστούγεννα ΗΠΑ Ελλάδα

Οι ευχές της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα Χριστούγεννα: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τις ΗΠΑ

Στο μήνυμά της η Αμερικανίδα πρέσβης στέλνει τις «εγκάρδιες ευχές για χαρούμενες γιορτές»

Οι ευχές της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα Χριστούγεννα: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τις ΗΠΑ
48 ΣΧΟΛΙΑ
Με μια φωτογραφία της στην είσοδο της πρεσβευτικής κατοικίας έστειλε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τις ευχές της για τα φετινά Χριστούγεννα.

Στο μήνυμά της η Αμερικανίδα πρέσβης στέλνει τις «εγκάρδιες ευχές για χαρούμενες γιορτές» και κλείνει με την ευχή «ο Θεός Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας.


Όλο το μήνυμα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Καθώς μαζευόμαστε με τους αγαπημένους μας και αναπολούμε την απίστευτη χρονιά που πέρασε, σας στέλνω τις εγκάρδιες ευχές μου για χαρούμενες γιορτές. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας.
48 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης