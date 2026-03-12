Προκαλεί η Άγκυρα για τους Patriot στην Κάρπαθο: Παράνομη ενέργεια, η Ελλάδα εκμεταλλεύεται τις κρίσεις στην περιοχή
«Δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας», αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών
Κλιμακώνει τις αντιδράσεις της η Τουρκία για τους Patriot στην Κάρπαθο, κάνοντας λόγο για «παράνομη ενέργεια» της Ελλάδας, που «εκμεταλλεύεται τις κρίσεις στην περιοχή.
«Δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τον πραγματικό σκοπό και αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των κρίσεων στην περιοχή μας, και ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση», αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.
Tο υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας κατηγορεί την Ελλάδα για ενέργειες που «παραβιάζουν το καθεστώς των νησιών κατά παράβαση των δεόντως συναφθεισών συμφωνιών, όχι μόνο δημιουργούν νομική παραβίαση, αλλά βλάπτουν και τις γειτονικές και συμμαχικές μας σχέσεις». Προσθέτει δε ότι «τέτοιες καταστάσεις είναι απαράδεκτες μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ ενόψει των συνεχιζόμενων κρίσεων ασφαλείας στην περιοχή μας».
Η Τουρκία εμμένει στα περί αποστρατικοποίησης, σημειώνοντας ότι «τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα βάσει των όρων της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης των Παρισίων του 1947, με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν σε μη στρατιωτικό καθεστώς».
Σύμφωνα με την Άγκυρα, η Λήμνος, με βάση τη συνθήκη της Λωζάνης και η Κάρπαθος, με βάση της Συνθήκη των Παρισίων «είναι νησιά που θα έπρεπε να έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς». Ως εκ τούτου, υποστηρίζει, «η παραβίαση του μη στρατιωτικού καθεστώτος αποτελεί θεμελιώδη παραβίαση και αυτές οι απόπειρες τετελεσμένων δεν οδηγούν νομικά στη μονομερή λήξη του μη στρατιωτικού καθεστώτος. Αυτό το σημείο έχει επίσης τεθεί από τα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησής μας».
Ζητά εκ νέου αποστρατικοποίηση
