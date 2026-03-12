Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή: Για μικροπολιτική κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο Παπασταύρου, με «Ζάππεια» απάντησε ο Ανδρουλάκης

«Το ΠΑΣΟΚ για άλλη μια φορά δεν στάθηκε στο ύψος περιστάσεων για αυτή την εθνική υπόθεση» είπε ο υπουργός Ενέργειας - «Μας ζητά να δείξουμε υπευθυνότητα το κόμμα που για μια τριετία έσκιζε τα μνημόνια» απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ