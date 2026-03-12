Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή: Για μικροπολιτική κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο Παπασταύρου, με «Ζάππεια» απάντησε ο Ανδρουλάκης
«Το ΠΑΣΟΚ για άλλη μια φορά δεν στάθηκε στο ύψος περιστάσεων για αυτή την εθνική υπόθεση» είπε ο υπουργός Ενέργειας - «Μας ζητά να δείξουμε υπευθυνότητα το κόμμα που για μια τριετία έσκιζε τα μνημόνια» απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Σφοδρή σύγκρουση για τις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων που συζητούνται στην Βουλή είχαν οι Σταύρος Παπασταύρου και Νίκος Ανδρουλάκης.
Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για έλλειμμα «εθνικής ομοψυχίας» και μικροπολιτικές στοχεύσεις που τον οδηγούν να μην αναγνωρίζει ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη πέτυχε εκεί που εσείς αποτύχατε». Από την άλλη πλευρά ο κ. Ανδρουλάκης επιχείρησε να επιστρέψει το γάντι κάνοντας επίκληση την εποχή των Ζαππείων, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «δεν μπορεί να ζητά θεσμική υπευθυνότητα το κόμμα που έσκιζε τα μνημόνια
«Το ΠΑΣΟΚ για άλλη μια φορά δεν στάθηκε στο ύψος περιστάσεων για αυτή την εθνική υπόθεση. Παρασύρεται από μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Το εθνικό είναι το αληθές. Και το αληθές δεν επιδέχεται υποκειμενισμό. Δεν μπορείτε να λέτε ότι τα κάνατε όλα εσείς και εμείς τίποτα όταν επί ημερών μας 5πλασιάστηκαν οι σεισμικές έρευνες. Πρέπει όλοι να έχουμε θάρρος και γενναιοδωρία να αναγνωρίζουμε την προσφορά όλων. Το ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην συνεισφορά του Γιάννη Μανιάτη. Για Σαμαρά - Βενιζέλο δεν είπε τίποτα. Για τον ΣΥΡΙΖΑ που εγκατάλειψε την προσπάθεια δεν είπε τίποτα. Εγώ πρώτος αναγνώρισα την συνεισφορά του κ. Μανιάτη. Αν λοιπόν δίνουμε εύσημα στην αφετηρία, τότε πρέπει να το κάνουμε και στην διαδρομή αλλά και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που τον στόχο τον έκανε πράξη. Για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα θα έχουμε ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο. Είναι βάση εθνικής συνεννόησης που δεν πρέπει να σπαταλήσουμε» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου απαντώντας στον κ. Ανδρουλάκη για να προσθέσει σε άλλο σημείο: «Η συμφωνία αυτή μας πάει πιο κοντά στην ανάπτυξη υδρογονανθράκων. Είναι σαν να στεναχωριέστε που πετυχαίνουμε εκεί που δεν τα καταφέρατε εσείς. Απαιτείται εθνική ομοψυχία».
Ανταπαντώντας ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε «μας ζητά να δείξουμε υπευθυνότητα το κόμμα που χρεοκόπησε την Ελλάδα και για μια τριετία έσκιζε τα μνημόνια. Ζητάτε εσείς από εμάς υπευθυνότητα. Έχουμε θεσμική μνήμη κύριοι».
Αναφορικά με τις έρευνες των υδρογονανθράκων σχολίασε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ επί 8 χρόνια δεν έκανε τίποτα ενώ υπενθύμιζε παλαιότερες δηλώσεις του πρωθυπουργού κατά των ορυκτών καυσίμων και της πυρηνικής ενέργειας. Παράλληλα, κάλεσε την ηγεσία του υπουργείου να απαντήσει για το ακριβές χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας για την διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου.
