Real Polls: Σε υψηλό 9μήνου η Νέα Δημοκρατία με προβάδισμα 16,3 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ που θα ανέβαινε 5,8 μονάδες αν άλλαζε αρχηγό

H ΝΔ ανεβαίνει στο 26,1% - μια αξιοσημείωτη αύξηση από to 24,5% στην έρευνα του Φεβρουαρίου της ίδιας εταιρείας, ενώ

Η αποστολή στην Κύπρο: Η μεγάλη εθνική συναίνεση



Αν σε κάτι συμφωνούν σχεδόν όλοι, αυτό είναι η αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο (Πίνακας ΙΧ). Ένα εντυπωσιακό 72,4% αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά την απόφαση (45,4% θετικά, 27% μάλλον θετικά), ενώ μόλις 23,2% εκφράζει αρνητική ή μάλλον αρνητική γνώμη. Στην ερώτηση για τη θέση που θα έπρεπε να κρατήσει η Ελλάδα στην κρίση ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν, η πλειοψηφία αποφεύγει τα άκρα (Πίνακας Χ): 33,3% προτιμά «διπλωματική αποστασιοποίηση με μόνο ανθρωπιστική βοήθεια», 24,5% τάσσεται υπέρ της «σαφούς ευθυγράμμισης με τη Δύση», 21,1% ζητά «ενεργή μεσολάβηση για αποκλιμάκωση» και 15,9% επιθυμεί «πλήρη ουδετερότητα». Αθροιστικά, σχεδόν 70% δεν θέλει πλήρη ταύτιση με τον δυτικό στρατιωτικό άξονα — μια απάντηση που δημιουργεί πολιτικό χώρο για κριτική στην κυβερνητική γραμμή.



Τα νέα κόμματα



Η εμφάνιση του κ. Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη στις 6 Μαρτίου, όπου επιβεβαίωσε τον σχεδιασμό για νέο κόμμα, δεν φαίνεται να αντανακλάται δημοσκοπικά. Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε κόμμα με αρχηγό τον Τσίπρα», το θετικό ταβάνι μειώνεται: 9,6% «πολύ πιθανό» (από 10,9% τον Φεβρουάριο) και 5,8% «αρκετά πιθανό» (από 6,3%), με συνολικό θετικό ποσοστό 15,4% (από 17,2%). Ταυτόχρονα, το «καθόλου πιθανό» παραμένει στο 69,6%, σχεδόν επτά στους δέκα πολίτες αποκλείουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο.



Η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζει μια μικρή βελτίωση (Πίνακας ΧΙV) σε σχέση με τον Φεβρουάριο: 12,6% «πολύ πιθανό» (από 10,8%) και 9,6% «αρκετά πιθανό» (σχεδόν σταθερό), με συνολικό θετικό ποσοστό στο 22,2% (από 20,6%). Ωστόσο, το «καθόλου πιθανό» παραμένει σταθερά υψηλό στο 62,2%. Η μικρή ανάκαμψη μπορεί να αντανακλά συμπάθεια σε μια περίοδο αυξημένης αγανάκτησης προς το σύστημα, αλλά χωρίς πρόσωπα, πρόγραμμα και επίσημη ίδρυση, η κυρία Καρυστιανού εξακολουθεί να κινείται σε ένα πεδίο υποθετικών προθέσεων. «Η κρίσιμη ερώτηση παραμένει: θα μπορέσει να μετατρέψει τη δυνητική υποστήριξη σε πραγματικό κόμμα πριν η γεωπολιτική ατζέντα εκτοπίσει πλήρως τα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής;», αναρωτιούνται οι αναλυτές της εταιρείας.

Την εικόνα της ενίσχυσης της δημοσκοπικής εικόνας της ΝΔ που για πρώτη φορά εδώ και εννέα μήνες ξεπερνάει το ψυχολογικό όριο του 25% στην πρόθεση ψήφου, καταγράφει και η δημοσκόπηση της Real Polls που δημοσιεύτηκε στο protagon.gr. Η αποδοχή των κινήσεων της κυβέρνησης μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή - που καταγράφεται και στην συγκεκριμένη μέτρηση - είναι προφανώς ο λόγος αυτής της εξέλιξης.η αντιπολίτευση παραμένει κατακερματισμένη και τα υπό διαμόρφωση κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα δείχνουν ότι θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την δεύτερη θέση από το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ειδικά, εμφανίζεται για άλλη μία φορά σε γκάλοπ της Real Polls να κερδίζει πάνω από 50% - πιο συγκεκριμένα, 6 ποσοστιαίες μονάδες - στην πρόθεση ψήφου με άλλον αρχηγό, ενώ η ΝΔ «γράφει» μικρές απώλειες, κάτι που σημαίνει ότι σε μεγάλο βαθμό η ψήφος προς το κυβερνών κόμμα είναι κομματική. Σημαντικά ενισχύεται , σε ένα τέτοιο υποθετικό σενάριο και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα κατακρημνίζονται...Άνοδο καταγράφει για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, το ΠΑΣΟΚ, με 9,8% στην πρόθεση ψήφου (από 8,7% τον Φεβρουάριο) και 14,9% στην πρόβλεψη αποτελέσματος (από 12,7%) και σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση. Ωστόσο, Παρά η απόσταση από τη ΝΔ μεγαλώνει αντί να μικραίνει: είναι στο 16,3% στην πρόθεση ψήφου και στο 15,9% στην πρόβλεψη.Η Πλεύση Ελευθερίας, και μετά τη μεγάλη πτώση του Φεβρουαρίου σταθεροποιείται: 8,1% στην πρόθεση ψήφου (από 8,4%) και 12,7% στην πρόβλεψη αποτελέσματος (ανοδικά από 11,9%), γράφουν οι αναλυτές της εταιρείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τη βύθισή του: 3,3% στην πρόθεση ψήφου (από 3,9% τον Φεβρουάριο) και 3,9% στην πρόβλεψη αποτελέσματος (από 5,3%), η χαμηλότερη επίδοσή του σε αυτή τη σειρά μετρήσεων. Η Ελληνική Λύση σημειώνει μικρή μεταβολή: 6,9% πρόθεση (από 6,6%) και 8,1% πρόβλεψη (από 9,1%). Το ΚΚΕ υποχωρεί αισθητά στο 6,3% πρόθεση (από 6,8%) και στο 7,4% πρόβλεψη (από 8,8%). Το ΜέΡΑ25 υποχωρεί στο 2,9% στην πρόθεση και στο 3,5% στην πρόβλεψη (από 3,5% και 5,2%, αντίστοιχα τον Φεβρουάριο), ενώ η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 2,7% – 3,1% (από 3,4% – 4,6%). Οι αναποφάσιστοι μειώνονται στο 13,8% (από 16,3%), ενώ το «άλλο κόμμα» παραμένει σχεδόν σταθερό στο 9,8% (από 9,3%). Η μετακίνηση υποδηλώνει ότι μέρος των αναποφάσιστων του Φεβρουαρίου επέστρεψε σε κομματικές στέγες, πιθανότατα σε αυτή της ΝΔ στη σκιά της γεωπολιτικής κρίσης.Ψηλότερα στην εμπιστοσύνη των πολιτών βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, με ένα εντυπωσιακό 65,5% να δηλώνει σημαντική ή απόλυτη εμπιστοσύνη (34,9% «απόλυτη», 30,6% στο επίπεδο 3) και μόλις 12,7% να δηλώνει καμία εμπιστοσύνη. «Σε ένα περιβάλλον πολέμου και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η εμπιστοσύνη στον στρατό αποτελεί τον μοναδικό θεσμικό πυλώνα που απολαμβάνει πλειοψηφική αποδοχή»,. γράφουν οι αναλυτές της εταιρείας.Στον αντίποδα, η εμπιστοσύνη στα ΜΜΕ βρίσκεται στον πάτο: ένα εντυπωσιακό 63,1% δηλώνει «καθόλου εμπιστοσύνη» και μόλις 0,9% «απόλυτη», αριθμοί που αποτυπώνουν μια σχεδόν ολοκληρωτική κατάρρευση της αξιοπιστίας του Τύπου. Αμέσως πίσω ακολουθεί η κυβέρνηση (60,4% «καθόλου εμπιστοσύνη»), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (58,3%) και η Βουλή (53%). Αξιοσημείωτη είναι η θέση της Δικαιοσύνης: 48,1% δηλώνει «καθόλου εμπιστοσύνη», μόλις 7,3% «απόλυτη» — ένα εύρημα που αντανακλά τη σωρευτική απογοήτευση από σκάνδαλα όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα πολιτικά κόμματα ακολουθούν με 48,2% «καθόλου» — σχεδόν ένας στους δύο πολίτες δεν τα εμπιστεύεται καθόλου.Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζει ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία (36,3% «καθόλου», 31,8% στα ανώτερα επίπεδα), πιθανότατα λόγω του ρόλου της στη διαχείριση της κρίσης και τη στρατιωτική κινητοποίηση στην Κύπρο, αλλά παραμένει αρνητικά αξιολογημένη.