Χατζηδάκης: Καθήκον μας να παρέμβουμε προληπτικά για φαινόμενα αισχροκέρδειας για να μην υπάρξουν «πονηρούληδες»

«Κάνουμε μια κίνηση αποφασιστική και κοινής λογικής, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν αφήνουμε τον ανταγωνισμό να λειτουργήσει» είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης