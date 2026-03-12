Χατζηδάκης: Καθήκον μας να παρέμβουμε προληπτικά για φαινόμενα αισχροκέρδειας για να μην υπάρξουν «πονηρούληδες»
«Κάνουμε μια κίνηση αποφασιστική και κοινής λογικής, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν αφήνουμε τον ανταγωνισμό να λειτουργήσει» είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Για «προληπτική κίνηση» εκ μέρους της κυβέρνησης απέναντι σε φαινόμενα αισχροκέρδειας έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας για την ΠΝΠ σχετικά με το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα.
Όπως εξήγησε στον ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης, είναι καθήκον της κυβέρνησης να παρέμβει, για να μην υπάρξουν «πονηρούληδες» οι οποίοι με αφορμή τον πόλεμο κάνουν αυξήσεις που δεν δικαιολογούνται.
«Παίρνουμε το περιθώριο κέρδους που υπήρχε πριν τον πόλεμο και βλέπουμε ότι οι εταιρείες εμπορίας έχουν ένα κέρδος 5 λεπτά στο λίτρο σε σχέση με το τι αγοράζουν στα διυλιστήρια, ενώ τα πρατήρια μεσοσταθμικά έχουν ένα κέρδος 12 λεπτά» διευκρίνισε ο κ. Χατζηδάκης επαναλαμβάνοντας ότι θα υπάρξει ειδική ρύθμιση για τα νησιά.
«Λέμε λοιπόν, θα εξακολουθείτε μέχρι 30 Ιουνίου να έχετε το ίδιο περιθώριο κέρδους. Εάν υπάρξουν παρατυπίες και παράνομες πρακτικές, προβλέπονται πρόστιμα μέχρι και 5.000.000 ευρώ για τα σούπερ μάρκετ. Νομίζω κάνουμε μια κίνηση αποφασιστική και κοινής λογικής, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν αφήνουμε τον ανταγωνισμό να λειτουργήσει. Αυτό που λέμε είναι να μην κάνεις αισχροκέρδεια» συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
Σε ερώτηση, δε, για το αν υπάρχουν και άλλες εφεδρείες αν τα πράγματα χειροτερεύσουν, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε πως «εάν υπάρξουν φαινόμενα ακραία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, θα πρέπει να παρέμβει η Ευρώπη και να μην καθυστερήσει όπως καθυστέρησε με την ενεργειακή κρίση και το φυσικό αέριο. Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Είδαμε το πετρέλαιο κάποια στιγμή εκτοξεύτηκε στα 120 βράδυ και την επόμενη μέρα το πρωί είχε πέσει στα 85. Ένα θέμα λοιπόν είναι τι κάνει η Ευρώπη και το δεύτερο είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς».
«Θα κινηθούμε όπως πρέπει και όταν πρέπει και με βάση τις όποιες δυνατότητες έχουμε οικονομικά, ανάλογα με τον προϋπολογισμό. Δεν είμαστε όμως ακόμα εκεί», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης
