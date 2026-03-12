Θεοδωρικάκος: Δεν θα αφήσουμε κανέναν να αισχροκερδίσει, αν χρειαστεί θα εξετάσουμε επιπλέον μέτρα

Yπενθύμισε ότι «τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 5 εκατομμύρια ευρώ και δεν νομίζω ότι πρέπει κανένας επιχειρηματίας να ρισκάρει»