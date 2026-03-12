Θεοδωρικάκος: Δεν θα αφήσουμε κανέναν να αισχροκερδίσει, αν χρειαστεί θα εξετάσουμε επιπλέον μέτρα
Yπενθύμισε ότι «τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 5 εκατομμύρια ευρώ και δεν νομίζω ότι πρέπει κανένας επιχειρηματίας να ρισκάρει»
Στην επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα αναφέρθηκε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, εξηγώντας ότι το μέτρο δεν «παγώνει» τις τιμές, αλλά θέτει ανώτατο όριο στο ποσοστό κέρδους που μπορούν να έχουν οι επιχειρήσεις σε κάθε προϊόν.
«Συγκρίνεις το μικτό περιθώριο κέρδους ανά προϊόν: πόσο το αγόρασε η επιχείρηση και πόσο το πουλάει. Το ποσοστό κέρδους που είχε το 2025 δεν θα μπορεί τώρα να το υπερβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά αυστηρό μέτρο», το οποίο όμως θεωρείται αναγκαίο ώστε το βάρος της κρίσης να μην μεταφερθεί εξ ολοκλήρου στους καταναλωτές.
Αναφερόμενος, δε, στους ελέγχους από τη νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς, ο κ. Θεοδωρικάκος διεμήνυσε ότι «δεν θα αφήσουμε κανέναν να αισχροκερδίσει». Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε, μάλιστα, ότι «τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 5 εκατομμύρια ευρώ και δεν νομίζω ότι πρέπει κανένας επιχειρηματίας να ρισκάρει».
Ο υπουργός Ανάπτυξης δεν απέκλεισε, επίσης, το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης: «Δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτή η κατάσταση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κρίση και αναλόγως θα εξετάσουμε αν χρειαστούν πρόσθετα μέτρα».
Χαρακτήρισε, ακόμα, την τρέχουσα συγκυρία «την πιο δύσκολη και ιδιόμορφη κρίση» που έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι η αβεβαιότητα της διεθνούς κατάστασης δημιουργεί κινδύνους για νέες πληθωριστικές πιέσεις και επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα.
Τέλος, ο Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε ότι η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις και για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας, κυρίως σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος. Όπως είπε, οι σχετικές αποφάσεις βρίσκονται σε επίπεδο πρωθυπουργού και ενδέχεται να συζητηθούν σε εκδήλωση τη Δευτέρα, όπου θα παρουσιαστεί το σχέδιο της κυβέρνησης για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, με ενίσχυση της μεταποίησης, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας.
