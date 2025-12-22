Καραχάλιος για Καρυστιανού: Αν αμελεί τα του Συλλόγου των Τεμπών, πώς θα μπορέσει να κυβερνήσει τη χώρα;

Για τις πολιτικές κινήσεις τηςγια τις επαφές που είχε μαζί της, καθώς και για την περίφημη, πλέον, γερόντισσα από τη Συρία, μίλησε οσε συνέντευξή του στονκαι στονΟ κ. Καραχάλιος μίλησε και για τον έλεγχο τηςστα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, ξεκαθάρισε πως κανένας γονέας θύματος δεν στηρίζει την Καρυστιανού στη δημιουργία κόμματος και αναρωτήθηκε πως θα μπορέσει να κυβερνήσει τη χώρα αν αμελεί τις υποχρεώσεις του Συλλόγου.Αναφερόμενος, αρχικά, στο ρέιβ πάρτι που διοργανώθηκε σε εκκλησία στη Λαμπρινή και σχετίζοντάς τα με την Καρυστιανού, ο κ. Καραχάλιος είπε: «Όσα περισσότερα πάρτι κάνει ο δήμος καλά κάνει, αν κάνει κάτι καλό, να μην του το στερούν. Θυμάμαι τον Χριστόδουλο που έλεγε στα παιδιά που πήγαιναν στα house και στα ρέιβ πάρτι «ελάτε εδώ, ελάτε κοντά μας», η Εκκλησία δεν διαχωρίζει αν πηγαίνεις στο πάρτι ή αν πηγαίνεις στα μπουζούκια. Αυτό θα έπρεπε να πει και η Μαρία (Καρυστιανού) για να έρθουμε στα της Μαρίας, το «ελάτε όπως είστε, όπου κι αν είστε» με μόνο έναν αστερίσκο, ότι θέλουμε ανθρώπους που δεν έχουν βλάψει τον δημόσιο βίο, δεν έχουν βάλει χέρι στα δημόσια ταμεία. Θέλω να κάνω το κίνημα των απλών ανθρώπων, από σοφούς χορτάσαμε. Σοφοί είναι αυτοί που συμβουλεύεται η κυβέρνηση, έχουν πάει στα Χάρβαρντ και στα Στάνφορντ και στο τέλος καταλήγουμε να συμβουλευόμαστε τους φραπέδες και τους κεφτέδες».Για τις πολιτικές κινήσεις που έχει κάνει η Καρυστιανού και για τη συνεργασία της με «ομάδα σοφών», ο κ. Καρχάλιος ανέφερε πως «ξέρω μια ομάδα σοφών, δεν θέλω να αποκαλύψω ονόματα, που έχει ήδη δουλέψει και έχει φτιάξει πρόγραμμα για την κ. Καρυστιανού. Και όταν το ετοίμασε, η κ. Καρυστιανού εξαφανίστηκε. Ghosting το λένε οι νέοι που πάνε στα ρέιβ πάρτι. Δεν ξέρω γιατί εξαφανίστηκε. Ένας από τους σοφούς είναι επώνυμος Έλληνας επιστήμονας και το ερώτημα είναι, δεν της αρέσει το πρόγραμμα; Δεν το διάβασε; Άρα, έχουμε άλλη επιτροπή σοφών; Και επίσης, αυτοί οι σοφοί που δουλεύουν για την κ. Καρυστιανού, θα κατέβαιναν μαζί της; Δηλαδή, ο κ. Ράμμος που κατ' εμέ εμπίπτει στον χαρακτηρισμό «σοφός», γιατί έδειξε σοφία και σθένος στην υπόθεση των υποκλοπών, και μίλησε με την κ. Καρυστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο, θα την ακολουθήσει στο καινούριο της κόμμα; Θα είναι ένας από τους σοφούς αυτούς; Η Μαρία έχει μεγάλη αποδοχή από τον απλό κόσμο. Σε αυτό το σημείο να ρωτήσουμε, γιατί χρειάζεται να φτιάξει πρόγραμμα με τους σοφούς, όταν τα προγράμματα έχουν καταντήσει κουρελόχαρτα. Γιατί δεν κάνει το αυτονόητο - αφού κάνει πολιτική κατά της διαφθοράς - γιατί δεν κάνει κάλεσμα σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να τους πει «παιδιά, πρώτη προτεραιότητα στην Ελλάδα ή μια από τις πρώτες, είναι η μάχη κατά της διαφθοράς». Η Δικαιοσύνη δεν υπάρχει γιατί υπάρχει διαφθορά και στους κόλπους της Δικαιοσύνης. Αυτό που έγινε με τα Τέμπη είναι και θέμα διαφθοράς».Για την αποδοχή που έχουν από τους γονείς θυμάτων των Τεμπών οι κινήσεις της κ. Καρυστιανού και για τις δικές του επαφές μαζί της, ο κ. Καραχάλιος ανέφερε: «Άλλο συνεργάζομαι κι άλλο.... Πόσο θα πάρει στη Βουλή, 65%; Αν κατέβει βέβαια, γιατί στον κ. Ασλανίδη άλλα είπε, εγώ άκουσα τον κ. Ασλανίδη, τον οποίο σέβομαι και τιμώ και εκφράζει το σύνολο των οικογενειών να του λέει, στη συνέντευξη στη Ναυτεμπορική, ότι «καλά εντάξει, αυτά θα τα δούμε», όταν τη ρώτησαν αν θα κάνει κόμμα. Ξέρω επίσης ότι έγινε μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, όπου προαναγγέλθηκε πως θα είναι η κ. Καρυστιανού, αλλά δεν ήταν και ο κ. Πστσίκας που είναι συνεργάτης της και φίλος μου, είπε πως «αύριο η Μαρία ανακοινώνει». Και ρώταγαν οι άνθρωποι εκεί «που είναι ο Καραχάλιος, τον θέλουμε να μας οργανώσει». Και εγώ ρωτάω, γιατί οι άνθρωποι εκεί έλεγαν που είναι ο Καραχάλιος; Γιατί στη Θεσσαλονίκη ξέρουν ότι έχω κάνει επιτυχημένες αυτοδιοικητικές εκλογές, επιμελητηριακές, εθνικές, ξέρουν πως είμαι Θεσσαλονικάρχης. Γιατί λοιπόν όταν έχεις έναν άνθρωπο που λέει «σε οργανώνω», δεν τον θέλεις; Μα ποιον θέλει; Αυτούς τους καθηγητές θα τους δούμε; Και εν πάση περιπτώσει, θέλουμε καθηγητές για να πούμε τη λέξη «Siemens»; Γιατί δεν λέει η Μαρία τη λέξη Siemens που εμπλέκεται στο δυστύχημα, γιατί δεν λέει τη λέξη Hellenic Train; Γιατί δεν ανοίγει το ζήτημα της Siemens που εμπλέκεται στην Ελλάδα από τα σκάνδαλα των νοσοκομείων μέχρι τα σκάνδαλα των φαναριών; Έχω γράψει ένα βιβλίο που το λέω με το όνομα Νταβατζήδες και το κόμμα μου στη Βουλή έκανε νομοσχέδια τα οποία καταδίκαζαν τους νταβατζήδες. Με τον κ. Καραμανλή μίλαγα για τον αρχιερέα της διαπλοκής, τον κ. Σημίτη και έχω πει κι επώνυμα πως η κυβέρνηση αυτή είναι κυβέρνηση Σημίτη, τα ίδια στελέχη είναι και είπαμε για συγκεκριμένους επιχειρηματίες που έλεγχαν μέσα ενημέρωσης... Το πρόβλημα παραμένει. Η κ. Καρυστιανού θέλει διαφοροποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης; Μπορεί να το πει;».«Η κ. Καρυστιανού και να κάνει κόμμα, δεν θα κατέβει στις εκλογές, δεν μπορεί. Μπορεί να καταθέσει στο Πρωτοδικείο κάποια ονόματα, αλλά όσο υπάρχει ανοιχτή η δίκη των Τεμπών θα γίνουν μια σειρά ασφαλιστικών μέτρων, γιατί η γυναίκα είναι ταυτισμένη με αυτό, δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί, δεν μπορεί να διαχωρίσει, δεν θέλει κιόλας, γιατί θα είχε παραιτηθεί από τον σύλλογο» συνέχισε ο κ. Καραχάλιος, σχολιάζοντας και τις πρόσφατες εξελίξεις με τον έλεγχο της: «Θα έχει αποδώσει λογαριασμό για τα οικονομικά τον Μάρτιο, αν αποχωρήσει τότε; Εγώ έχω μια μικρή ΜΚΟ και πρέπει να υποβάλλω φορολογικές δηλώσεις, έστω και μηδενικές, γιατί αν δεν το κάνω, τρώω πρόστιμο. Αυτό δείχνει μια αμέλεια. Μήπως η κ. Καρυστιανού έχει αμελήσει να κάνει κάποια πράγματα για τον Σύλλογο; Και αν αμελεί τα του Συλλόγου των Τεμπών, μπορεί να διοικήσει τη χώρα; Η ΑΑΔΕ δεν παρεμβαίνει έτσι αυθαίρετα, Είναι μια καθαρά πολιτική δίωξη, οπότε, όπως το πάει η κ. Καρυστιανού, μπορεί να έχει πολίτικό χαρακτήρα, αυτό που λέμε πως το καθεστώς στρέφεται εναντίον της. Αλλά ρωτώ αν έχει αποδοθεί λογαριασμός για μια σειρά από διοικητικές πράξεις και οικονομικές ενέργειες κι αν έχουν ενημερωθεί σχετικά τα μέλη του Συλλόγου. Το πρώτο πράγμα που της έθεσα ήταν αν και κατά πόσο ήταν όλα πεντακάθαρα, by the book που λέμε, και μου είπε όλα καλά. Μου είχε πει ψέματα για τους γονείς ότι είναι μαζί της να κάνει κόμμα, δεν είναι κανένας γονέας μαζί της. Δεν ξέρω αν μου έχει πει για την οικονομική διαχείριση, θα μπουν οι Αρχές μέσα και στις 9 Ιανουαρίου θα έχουμε ειδήσεις».Επανερχόμενος στο θέμα των «σοφών» και το πρόγραμμα που τους ζητήθηκε να ετοιμάσουν, ο κ. Καραχάλιος είπε πως η κ. Καρυστιανού είχε φτάσει στο σημείο να μοιράσει και υπουργεία: «Ήταν πάνω από 20 επιστήμονες με έδρα σε νομό της Δυτικής Μακεδονίας - αν θέλει η κ. Καρυστιανού μπορώ να το κάνω πιο συγκεκριμένο, γιατί ακόμα και αυτά που είπα για τη γερόντισσα, τα επιβεβαίωσε. Όλοι αυτοί, όταν εμφανίστηκε το όνομά μου, άρχισαν να με παίρνουν τηλέφωνο και να μου λένε «Νίκο σε ξέρουμε από εδώ, σε ξέρουμε από εκεί, τι θα γίνει; Γιατί ενώ τη βοηθάμε, εξαφανίζεται;». Έφτιαξαν συνολικό πρόγραμμα. Ζητήθηκε αρχικά πρόγραμμα για την υγεία και στη συνέχεια έφτιαξαν συνολικό πρόγραμμα. Επίσης, έχει ζητήσει τοπικά προγράμματα και έχει μοιράσει και υπουργεία κιόλας. Το 25% που της έδιναν τότε οι δημοσκοπήσεις δεν της άρεσε, έλεγε θα πάει στο 45%. Της έλεγα «να είμαστε με χαμηλούς τόνους, δεν υπάρχουν κορίτσι μου αυτά. Είναι άλλο να είσαι δημοφιλής και άλλο να πλάνε να σε ψηφίσουν. Πάμε βήμα - βήμα, από τη βάση και όχι από τους σοφούς».Σε ερώτηση για την περίφημη, πλέον, γερόντισσα από τη, ο κ. Καραχάλιος είπε: «Η γερόντισσα είναι το master mind, δεν ήταν σε αυτή την ομάδα των σοφών. Όταν αναφέρθηκε, ο κόσμος νόμιζε ότι λοιδορώ την κ. Καρυστιανού, δεν πίστευε κανείς πως στον 21ο αιώνα λαμβάνονται αποφάσεις για πολιτικά κόμματα και κινήματα με τη γνώμη μιας γερόντισσας στη Συρία. Αποδείχτηκε πως η γερόντισσα υπάρχει, αλλά η κ, Καρυστιανού είπε πως δεν τη συμβουλεύεται για τον πολιτικό σχεδιασμό, αλλά για προσωπικά της ζητήματα. Εδώ υπάρχει ένα ψέμα. Ένα ακόμη. Γιατί το είπε; Γιατί ενώπιον τρίτων μας είπε πως η γερόντισσα άλλαξε τις ημερομηνίες, την 24η Ιουλίου την έκανε 28η Αυγούστου και μετά τη μετέφερε στην παραμονή της συγκέντρωσης του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Άρα, υπάρχει μια γερόντισσα μέσω ενός μεταφραστή και ρωτάω, μπορεί ένα ολόκληρο κίνημα να εναπόκειται στις διαθέσεις ενός μεταφραστή; Γιατί δεν νομίζω πως υπάρχει έστω ένας Έλληνας που γνωρίζει αραμαϊκά. Αυτή η γυναίκα φαίνεται πως μιλάει αραμαϊκά και τη γλώσσα του Θεού. Όλα αυτά διχάζουν την κοινή λογική και καταλήγουν σε αντιφάσεις και σε ψέματα. Το πρώτο που μας ενώνει είναι η αλήθεια και η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες, δεν μας ενώνουν οι γερόντισσες και οι αστρολόγοι από το Χάρβαρντ. Και βέβαια δεν μας ενώνουν σοφοί που δεν αποκαλύπτονται και δεν ξέρουμε τι προγράμματα φτιάχνουν. Πρώτα η Ελλάδα και όχι πρώτα η Μαρία».