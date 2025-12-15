Παρασκευαΐδης: Ευθύνεται και το ΠΑΣΟΚ για τη χρεοκοπία, αρχηγός μας ο Ανδρουλάκης αλλά δεν απορρίπτω τον Τσίπρα

Κλείσιμο

Ευθύνες και στο κόμμα του για τη χρεοκοπία της χώρας επέρριψε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Παρασκευαΐδης.Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΝΕ και την εκπομπή «ΕΔΩ» με τον Σταμάτη Ζαχαρό, σημείωσε ότι δεν βάζει στο κάδρο μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά επιμερίζει την ευθύνη σε όσους κυβέρνησαν, συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή, ξεκαθάρισε ότι «εμείς έχουμε αρχηγό τον Ανδρουλάκη», ενώ παράλληλα δήλωσε ότι δεν «απορρίπτει» τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως διαθέτει ικανότητες που «τις απέδειξε».Ο κ. Παρασκευαΐδης σημείωσε: «Κοίταξε να λέμε τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη. Οπωσδήποτε να πούμε οφείλεται σε όλα τα κόμματα (σ.σ. η χρεοκοπία), όχι μόνο το δικό μου. Όλα όσα πέρασαν». Στο ίδιο πλαίσιο πρόσθεσε: «Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ παραδείγματος χάριν, σε αυτά τα πέντε χρόνια».Αναφερόμενος στην περίοδο πριν από την κρίση, ο κ. Παρασκευαΐδης περιέγραψε τη διαδρομή προς τις εξελίξεις που οδήγησαν στην αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας: «Αφού βούλιαξε οικονομικά και είδε ότι δεν είχε να πληρώσει, συνέχισε… Να σας θυμίσω βγάλανε τον Γιώργο τον Παπανδρέου». Για τον πρώην πρωθυπουργό πρόσθεσε: «ο οποίος από την καλοσύνη του… γιατί ήταν άνθρωπος ο οποίος έβλεπε πιο μακριά, δεν φαντάστηκε τις λαμογιές του Έλληνα εδώ πέρα… Είχε μεγαλώσει στην Αμερική με άλλο τρόπο».Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου «κοροϊδεύτηκε» και οδηγήθηκε σε παραίτηση: «Τον κορόιδεψαν και τον εξανάγκασαν να παραιτηθεί με 162 βουλευτές».Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο πολιτικής μετακίνησης ή συμπόρευσης, ο κ. Παρασκευαΐδης ανέφερε ότι θα μπορούσε να κοιτάξει προς άλλη κατεύθυνση υπό προϋποθέσεις, λέγοντας: «Θα έβλεπα τις γραμμές από το κόμμα Τσίπρα., Αν, με εξέφραζαν οι γραμμές και δεν με ήθελε το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί και να πήγαινα».Ταυτόχρονα, δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ της ευρύτερης συνένωσης στον χώρο της Κεντροαριστεράς, ενώ αναφέρθηκε και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, σημειώνοντας όμως ότι θα προτιμούσε χαμηλότερους τόνους: «είμαι υπέρ της ένωσης όλων των κεντροαριστερών δυνάμεων και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αλλά θα ήθελα πιο ήπιους τόνους».Παρά τα ανοίγματα, ο ίδιος επέμεινε ότι η πολιτική του βάση παραμένει στο ΠΑΣΟΚ, με ξεκάθαρη αναφορά στην ηγεσία: «Κοίταξε, εμείς έχουμε αρχηγό τον Ανδρουλάκη. Να πούμε με αυτόν αν θα βαδίσουμε. Έχουμε ένα πρόγραμμα, είμαστε ένα συγκροτημένο κόμμα».