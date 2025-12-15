Μαρινάκης: Το μεσημέρι οι ανακοινώσεις από τον Τσιάρα, θα βάλει το πλαίσιο για τα αιτήματα των αγροτών
Μαρινάκης: Το μεσημέρι οι ανακοινώσεις από τον Τσιάρα, θα βάλει το πλαίσιο για τα αιτήματα των αγροτών
Κόκκινη γραμμή η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στον ΑΑΔΕ - Απηύθυνε εκ νέου κάλεσμα για ουσιαστική συζήτηση χωρίς τελεσίγραφα
Την ανακοίνωση ότι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, θα κάνει μετά τις 3 μετά το μεσημέρι σήμερα δηλώσεις που θα βάλει το πλαίσιο στα αιτήματα που έστειλαν οι αγρότες, έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Όπως εξήγησε «υπάρχουν αιτήματα που είναι λογικά και χωρίς να εκτρέπονται τα δημόσια οικονομικά και μια λογική παροχών στην οποία δεν θα μπει η κυβέρνηση. Υπάρχουν όμως και αιτήματα που είναι απολύτως μαξιμαλιστικά και αιτήματα που δεν μπορεί να ικανοποιηθούν λόγω των κανόνων της ΕΕ».
Παράλληλα επανέλαβε ότι είναι κόκκινη γραμμή η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, αν δεν ολοκληρωνόταν η μεταρρύθμιση δεν θα παίρναμε έγκριση για πληρωμές
«Ο στόχος είναι όπως έχουμε κάνει και σε προηγούμενες περιόδους να δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε στους ανθρώπους της παραγωγής αλλά πάντοτε στο μέτρο του εφικτού. Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική των ανέξοδων παροχών που αποδείχθηκαν κοστοβόρες» συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης.
Ερωτηθείς, δε, για την αναφορά του στις «νομικές συνέπειες» που έκανε στην ομιλία του στη Βουλή το απόγευμα του Σαββάτου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι «υπάρχουν όρια που δεν πρέπει να ξεπεραστούν, το να κλείνεις λιμάνια ή αεροδρόμια δεν είναι κινητοποιήσεις αποδεκτές από το κοινωνικό σύνολο. Εγώ μίλησα για τις συνέπειες του νόμου, εμείς εμείς τον νόμο οφείλουμε να εφαρμόσουμε».
Ο κ. Μαρινάκης πάντως απηύθυνε εκ νέου «κάλεσμα για ουσιαστική συζήτηση χωρίς τελεσίγραφα και με δεδομένο ότι η οικονομία του κράτους έχει αντοχές και το δεύτερο ότι δεν πρέπει να ταλαιπωρείται η κοινωνία»
Στην ερώτηση, δε, αν ο πρωθυπουργός θα συναντήσει τους αγρότες, ο κ. Μαρινάκης απάντησε «εμείς συνεχίζουμε να επιδιώκουμε τη συνάντηση αλλά και το πρόγραμμα του πρωθυπουργού είναι δεδομένο. Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής. Ο διάλογος μπορεί να γίνει και με τον υπουργό και με άλλα στελέχη και δεδομένου του προγράμματος του πρωθυπουργού»
Ερωτηθείς, επίσης, για ευρήματα δημοσκοπήσεων που δείχνουν την πλειοψηφία να συμφωνεί με τα μπλόκα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε «ρωτήστε τους ανθρώπους που έκαναν χρήση των δρόμων να σας πουν αν δυσκολεύτηκαν λόγω των μπλόκων. Ο νόμος δεν εφαρμόζεται με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, η εφαρμογή του νόμου δεν είναι σε διαπραγμάτευση».
«Η κυβέρνηση δίνει όσα μπορεί, όσα δεν έδωσαν άλλες κυβερνήσεις που ήταν στα λόγια πιο γαλαντόμες, θα συνεχίσουμε να δίνουμε όσα αντέχει η οικονομία μας» είπε ακόμα ο κ. Μαρινάκης.
