Θα ψηφίσω Πιερρακάκη, δήλωσε ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ πριν την συνεδρίαση του Eurogroup για την εκλογή του νέου προέδρου

Πηγαδάκια στο Eurogroup με τον κ.Πιερρακάκη και ομολόγους του

Από την άλλη πλευρά, μια πιθανή εκλογή Πιερρακάκη θα αποτελούσε συμβολική επισφράγιση της ελληνικής επιστροφής σε κεντρικό ρόλο μετά την κρίση χρέους, με αρκετές πρωτεύουσες να αναγνωρίζουν ότι η δημοσιονομική εικόνα της Ελλάδας είναι επιστέγασμα των προσπαθειών της Αθήνας. Η Eurostat δείχνει σταθερή αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους λόγω ανάπτυξης και πλεονασμάτων, ενώ το χρέος του Βελγίου κινείται αντίθετα, με προοπτική να ξεπεράσει το ελληνικό έως το τέλος της δεκαετίας.Παράλληλα, ο νέος πρόεδρος του Eurogroup θα κληθεί άμεσα να ανοίξει τον κύκλο διαπραγματεύσεων για τις θέσεις-«κλειδιά» στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς το 2025 ολοκληρώνεται η θητεία του αντιπροέδρου Λουίς ντε Γκίντος και στη συνέχεια του Φίλιπ Λέιν. Στις ευρωπαϊκές συζητήσεις έχει ακουστεί και το όνομα της Χριστίνας Παπακωνσταντίνου ως πιθανής υποψηφίας, με τις προοπτικές της να εξαρτώνται από την έκβαση της σημερινής ψηφοφορίας.Η διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και το αποτέλεσμα αναμένεται το απόγευμα, με την πιθανότητα δεύτερου γύρου ανοιχτή εφόσον κανένας από τους δύο υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία.