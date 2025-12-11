Σε Ιερουσαλήμ και Ραμάλα ο Μητσοτάκης στις 22 Δεκεμβρίου: Θα συναντηθεί με Νετανιάχου και Αμπάς
Σε Ιερουσαλήμ και Ραμάλα ο Μητσοτάκης στις 22 Δεκεμβρίου: Θα συναντηθεί με Νετανιάχου και Αμπάς
Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί την επόμενη Δευτέρα στα Ιεροσόλυμα
Επαφές με την ισραηλινή και την παλαιστινιακή ηγεσία θα έχει την επόμενη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με ενημέρωση του Μεγάρου Μαξίμου, ο κ. Μητσοτάκης θα ταξιδέψει στα Ιεροσόλυμα και θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Στη συνέχεια θα επισκεφθεί τη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.
Σύμφωνα με ενημέρωση του Μεγάρου Μαξίμου, ο κ. Μητσοτάκης θα ταξιδέψει στα Ιεροσόλυμα και θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Στη συνέχεια θα επισκεφθεί τη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα