Σε Ιερουσαλήμ και Ραμάλα ο Μητσοτάκης στις 22 Δεκεμβρίου: Θα συναντηθεί με Νετανιάχου και Αμπάς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Μπενιαμίν Νετανιάχου Μαχμούντ Αμπάς

Σε Ιερουσαλήμ και Ραμάλα ο Μητσοτάκης στις 22 Δεκεμβρίου: Θα συναντηθεί με Νετανιάχου και Αμπάς

Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί την επόμενη Δευτέρα στα Ιεροσόλυμα

Σε Ιερουσαλήμ και Ραμάλα ο Μητσοτάκης στις 22 Δεκεμβρίου: Θα συναντηθεί με Νετανιάχου και Αμπάς
1 ΣΧΟΛΙΟ
Επαφές με την ισραηλινή και την παλαιστινιακή ηγεσία θα έχει την επόμενη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Μεγάρου Μαξίμου, ο κ. Μητσοτάκης θα ταξιδέψει στα Ιεροσόλυμα και θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στη συνέχεια θα επισκεφθεί τη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης