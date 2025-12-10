Φάμελλος για Τσίπρα στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ: Η αλλαγή δεν θα έρθει από κατακερματισμό και μικροκομματικούς υπολογισμούς

Χάρης ΜαμουλάκηςΌλγα ΓεροβασίληΚώστας ΜπάρκαςΝίκος ΠαππάςΓιώργος ΓαβρήλοςΓιώργος ΨυχογιόςΈλενα ΑκρίταΔιονύσης ΚαλαματιανόςΧρήστος ΓιαννουληςΜίλτος ΖιαμπάραςΘεόφιλος ΞανθόπουλοςΓιώργος ΚαραμέροςΠοπη ΤσαπανιδουΚαλλιόπη ΒέτταΑλέξανδρος ΜεικοπουλοςΝίνα ΚασιμάτηΚατερίνα ΝοτοπουλουΜαρίνα ΚοντοτόληΒασίλης ΚόκκαληςΓιώργος ΠαπαηλιούΑνδρέας ΠαναγιωτόπουλοςΣημειωτέον ότι οικαιαπουσίαζαν σε αποστολή της Βουλής.Η συνεδρίαση ξεκίνησε, ωστόσο, με ενός λεπτού σιγή στην μνήμη τουμε τοννα σημειώνει πως «ο Αλέκος θα είναι πάντα μαζί μας, ήταν πάντα ένα μεγάλο στήριγμα. Πολιτικά και συντροφικά» τόνισε ο κ. Φάμελλος με τον Διονύση Καλαματιανό να προσθέτει πως «πάντα τον νιώθουμε κοντά μας, να μας συντροφεύει».Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,σχολίασε για τις αγροτικές κινητοποιήσεις πως «ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι μαζί με τους αγρότες στα μπλόκα και στηρίζει τα δίκαια αιτήματά τους», για να υπογραμμίσει πως «η αγωνία, η αντίδραση και η αντίσταση πολλαπλασιάζονται στην ελληνική κοινωνία».