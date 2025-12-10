Συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Δείτε την ομιλία Φάμελλου
Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Φλαμπουράρη - Απών ο Πολάκης - Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τεταμένο το εσωκομματικό κλίμα, μετά την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα και την παραίτηση του Διευθυντή της «Αυγής»
Συνεδριάζει αυτή την ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στην Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής.
Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου, ενώ λίγο πριν ανέβει στο βήμα ο πρόεδρος του κόμματος, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη.
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τεταμένο το εσωκομματικό κλίμα, καθώς η παρουσίαση της «Ιθάκης», του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο «Παλλάς», αλλά και η παραίτηση του Διευθυντή της «Αυγής», Σπύρου Σουρμελίδη έχουν βαθύνει τον προβληματισμό στο εσωτερικό του κόμματος.
Απών από τη συνεδρίαση ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος βρίσκεται στα Χανιά, όπως ενημέρωσε σε ανάρτησή του μέλος του τοπικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου.
