Συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Δείτε την ομιλία Φάμελλου

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τεταμένο το εσωκομματικό κλίμα

, καθώς η παρουσίαση της «Ιθάκης», του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο «Παλλάς», αλλά και η παραίτηση του Διευθυντή της «Αυγής», Σπύρου Σουρμελίδη έχουν βαθύνει τον προβληματισμό στο εσωτερικό του κόμματος.





Συνεδριάζει αυτή την ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα τουστην Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής.Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την εισήγηση τουενώ λίγο πριν ανέβει στο βήμα ο πρόεδρος του κόμματος, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τουΑπών από τη συνεδρίαση ο, ο οποίος βρίσκεται στα Χανιά, όπως ενημέρωσε σε ανάρτησή του μέλος του τοπικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου.