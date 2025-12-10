Παπαθανάσης για ΠΑΣΟΚ: Βαβέλ με τις αντιφατικές δηλώσεις στελεχών για τους αγρότες
Παπαθανάσης για ΠΑΣΟΚ: Βαβέλ με τις αντιφατικές δηλώσεις στελεχών για τους αγρότες
Τα μισά στελέχη λένε «ανοιχτοί οι δρόμοι» και ο Ανδρουλάκης πηγαίνει στα μπλόκα και λέει «θα στηρίξουμε τους αγρότες», λέει ο βουλευτής της ΝΔ
Τη στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στις αγροτικές κινητοποιήσεις σχολίασε στο Action24 o βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Παπαθανάσης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «πραγματική Βαβέλ».
Όπως είπε την ώρα που κάποια στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη δηλώνουν ότι οι «δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί», ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέπτεται τα μπλόκα και δηλώνει την υποστήριξή του στους αγρότες, προκαλώντας σύγχυση για τη γραμμή του κόμματος.
Ο βουλευτής της ΝΔ τόνισε επίσης τη στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας ότι το κόμμα δεν ήθελε να συμμετάσχει στην εξεταστική διαδικασία. Παράλληλα, ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ τελικά προσήλθε στην Εξεταστική και ενώ «έχουμε καλέσει όλα τα στελέχη που έχουν ζητηθεί, το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να κρύψει τα δικά του στελέχη».
