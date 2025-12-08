Μηνύματα σε Τσίπρα: «Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί» ο Φάμελλος, «μέτωπο δεν θα κάνουμε με τον εαυτό μας» ο Χαρίτσης

Η δυνατότητα του Τσίπρα να συμβάλει και αυτός σε ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είναι πάρα πολύ σημαντικήΣτο ίδιο πλαίσιο, «το μείζον είναι η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και η ενότητα, ώστε να έχουμε προοδευτικό ψηφοδέλτιο που μπορεί να διεκδικήσει την κυβέρνηση», όπως εξήγησε ο Σωκράτης Φάμελλος, για να συνεχίσει λέγοντας πως «τοποθετήθηκα και το Σάββατο δημόσια. Παρά τις διαφορετικές οπτικές, νομίζω ότι το πολιτικό κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα και η δυνατότητά του να συμβάλει και αυτός σε ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, που θα κερδίσει τη δεξιά πολιτική και θα εφαρμόσει προοδευτικές πολιτικές, είναι πάρα πολύ σημαντική».Ωστόσο, «δεν μπορώ να υποτιμήσω την ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει τοποθετηθεί σε αυτό ξεκάθαρα. Συμβάλουμε χωρίς κανέναν εγωισμό, προφανώς χωρίς γραφειοκρατία και προσωπικές επιδιώξεις, να πετύχουμε αυτόν τον σημαντικό σκοπό. Και αυτά που λέω δεν τα λέω σήμερα, ούτε τα λέω μετά το Παλλάς. Τα έχω πει πολύ συγκεκριμένα και μέσα στη Βουλή» υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ενώ «η συνομιλία που κάνουμε σήμερα είναι δημόσια. Η τοποθέτηση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν μία δημόσια τοποθέτηση. Και αυτό που αξίζει στην πολιτική, που εγώ υποστηρίζω, είναι οι δημόσιες τοποθετήσεις», όπως ανέφερε.Ως προς την παραίτηση του Διευθυντή της Αυγής, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ξεκαθάρισε ότι «δέχτηκα την παραίτηση του Σπύρου Σουρμελίδη από τη θέση του διευθυντή της ΑΥΓΗΣ, διότι αυτό που πρέπει να προσέχουμε -και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτή την περίοδο- είναι να μεταδίδεται με ακρίβεια, και από την ΑΥΓΗ που είναι η εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η ενότητα που παραμένει ως υποχρέωση σύγκλισης όλων μας την επόμενη περίοδο». «Δεν συνηθίζω να ελέγχω τα πρωτοσέλιδα», πρόσθεσε.«Οι λόγοι που οδήγησαν σε διαφορετικές κοινοβουλευτικές ομάδες με τη Νέα Αριστερά έχουν εκλείψει»Τέλος, «ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποδεικνύουμε ότι, όταν υπάρχει μια συγκεκριμένη προοδευτική φωνή, μπορούμε να στριμώξουμε στη γωνία την κυβέρνηση και να αποκαλύψουμε όλα τα αρνητικά της. Γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος του μίσους, του φόβου, της αγωνίας, άρα και της ακροδεξιάς. Γι αυτό επιμένω στην ενωτική προοδευτική απάντηση» σημείωσε ο κ. Φάμελλος, συμπληρώνοντας πως "ζήτησα τη συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων, όχι μόνο των κομμάτων. Υπάρχουν και προοδευτικές κινήσεις που είναι εκτός Βουλής. Είχα ζητήσει από τον Απρίλιο τρία πεδία συνεργασιών. Το πρώτο είναι η κοινοβουλευτική συμπόρευση και επιμένω. Το δεύτερο είναι το φόρουμ διαλόγου. Και το τρίτο είναι τα κοινά πεδία κοινωνικών αγώνων». Επιπλέον, «οι λόγοι που οδήγησαν σε διαφορετικές κοινοβουλευτικές ομάδες με τη Νέα Αριστερά έχουν εκλείψει. Χρειαζόμαστε μια ενωτική προοδευτική απάντηση για να μην υπάρχει δεξιά κυβέρνηση στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.Θέλουμε μια καλύτερη Ελλάδα. Μια προοδευτική Ελλάδα. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για την Προοδευτική Ελλάδα. Και αυτή πρέπει να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Χρειάζεται να είμαστε όλοι μαζί», κατέληξε.

Χαρίτσης: «Χρειαζόμαστε καθαρές θέσεις» - «Μέτωπο δεν θα κάνουμε με τον εαυτό μας»

“Το χειρότερο, ειδικά σε αυτήν την συνθήκη, είναι να υπάρχει στασιμότητα και να βαλτώσει η συζήτηση στον χώρο της Αριστεράς και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο” ανέφερε ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας σήμερα στο ρ/σ Αθήνα 9,84.

Ο κ. Χαρίτσης υπενθύμισε πως η Νέα Αριστερά εδώ και ενάμιση χρόνο έχει θέσει ως κεντρική προτεραιότητα τη συγκρότηση λαϊκού μετώπου. “Δεν εμφανιζόμαστε τώρα στη συζήτηση. Πρώτοι μιλήσαμε για την ανάγκη συγκρότησης λαϊκού μετώπου και έχουμε πάρει πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να υπάρχει συζήτηση μεταξύ των δυνάμεων της Αριστεράς σε μια συγκεκριμένη προγραμματική βάση», δήλωσε.

Συνδέοντας την πολιτική κινητικότητα με την κοινωνική πίεση που υπάρχει, ο κ. Χαρίτσης εξήγησε πως «δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι πολιτική κάνουμε μέσα από και για την κοινωνία. Η κοινωνία βράζει. Αυτό που συμβαίνει με τους αγρότες τις τελευταίες ημέρες δεν είναι απλώς και μόνο ένα πυροτέχνημα ή μια κυβερνητική αστοχία της τελευταίας στιγμής. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια κοινωνία που βλέπει ότι οι ανισότητες οξύνονται». Και πρόσθεσε ότι την ώρα που χορεύουν τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης για τους λίγους και ισχυρούς, για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία δεν βγαίνει ο μήνας ενώ το διαθέσιμο εισόδημα του μέσου μισθού είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη, ακόμα και από τη Βουλγαρία.

Για το ερώτημα των συμμαχιών, ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επανέλαβε ότι η αφετηρία είναι οι προγραμματικές θέσεις. Όπως είπε, «το κρίσιμο είναι οι καθαρές απαντήσεις στα μεγάλα ζητήματα: τι θα γίνει με την ακρίβεια; Θα μιλήσουμε για το σπάσιμο των καρτέλ; Για πλαφόν στις τιμές; Για μείωση του ΦΠΑ ή θα μείνει η ακρίβεια ως νέα κανονικότητα;”. Στο ίδιο πλαίσιο, έθεσε το ζήτημα των μισθών, καθώς διερωτήθηκε: «θα υπάρξουν επιτέλους αξιοπρεπείς μισθοί ή θα βλέπουμε οι ονομαστικές αυξήσεις να είναι χαμηλότερες από τον πληθωρισμό;».

Καθαρές θέσεις απέναντι στην κοινωνία

Για τον ρόλο της Νέας Αριστεράς, υπογράμμισε ότι η συγκρότηση της Νέας Αριστεράς ήταν και παραμένει συγκρότηση ενός κόμματος “που θέλει να πει τα πράγματα με το όνομα τους από τη σκοπιά της Αριστεράς και να παίρνει καθαρές θέσεις με όρους σαφήνειας απέναντι στην κοινωνία” διευκρινίζοντας ότι καθαρές θέσεις δεν σημαίνει “με όρους ιδεολογικής καθαρότητας, αλλά με όρους σαφήνειας απέναντι στην κοινωνία”. Το μεγάλο στοίχημα για την Αριστερά στις σημερινές συνθήκες είναι για τον κ. Χαρίτση να αντιστραφεί αυτή η πορεία, η οποία οδήγησε στην εκλογική συντριβή του 2023 και έχει να κάνει με μια στροφή στο κέντρο και με μια λογική πολιτικής του μέσου όρου.

«Μέτωπο δεν θα κάνουμε με τον εαυτό μας»

Για τις συζητήσεις περί συνεργασιών, σημείωσε πως «μέτωπο δεν θα κάνουμε με τον εαυτό μας. Μέτωπο θα κάνουμε με αυτούς που μπορούμε να συμφωνήσουμε στα στοιχειώδη”, προσθέτοντας πως στόχος είναι να μην υπάρξει “τρίτη ευκαιρία για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και της Δεξιάς”, καθώς αυτό θα είναι καταστροφικό για την κοινωνική πλειοψηφία.

Τέλος, για τις εσωτερικές συζητήσεις στη Νέα Αριστερά, ανέφερε ότι “στο κόμμα μας συζητάμε ανοιχτά, δημοκρατικά και συντροφικά” χαρακτηρίζοντας θεμιτή την ύπαρξη διαφορετικών απόψεων. "Θα συζητήσουμε, θα συνθέσουμε και θα προχωρήσουμε, ώστε να είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι”, τόνισε ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.