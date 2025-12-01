FAZ: «Ένας Έλληνας στο τιμόνι του Eurogroup;»
Ο γερμανικός Τύπος για τη διεκδίκηση της προεδρίας του Eurogroup από τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τη μεσοπρόθεσμη επιβράδυνση της ελληνικής οικονομικής ανάπτυξης
«Δέκα χρόνια μετά το τρομερό παιδί, Γιάνη Βαρουφάκη, ένας Έλληνας υπουργός Οικονομικών έχει σοβαρές πιθανότητες να γίνει ο νέος επικεφαλής των υπουργών Οικονομικών του Eurogroup», γράφει η Frankfurter Allgemeine Zeitung σε άρθρο με τίτλο «Ένας Έλληνας στο τιμόνι του Eurogroup;».
Η γερμανική εφημερίδα παρατηρεί: «Όπως ανακοινώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, δύο υποψήφιοι διεκδικούν την προεδρία: ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Βέλγος ομόλογός του Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ. Ο νυν πρόεδρος Πασκάλ Ντόναχιου ανακοίνωσε ότι μεταπηδά στην Παγκόσμια Τράπεζα.
Υπό κανονικές συνθήκες, ο 45χρονος Βαν Πέτεγκεμ θα ήταν ξεκάθαρο φαβορί. Ο Βέλγος, αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης από τον Φεβρουάριο, είναι μέλος του Eurogroup από το 2020 και ένας από τους πιο έμπειρους υπουργούς Οικονομικών. Ο 42χρονος Πιερρακάκης έχει λιγότερη εμπειρία, μιας και ανέλαβε το υπ. Οικονομικών τον περασμένο Μάιο.
Και όμως έχει πιθανότητες να γίνει πρόεδρος του Eurogroup για λόγους που δεν έχουν καμία σχέση με τον ίδιο ως άτομο ή την ελληνική του καταγωγή. Στην περίπτωση του Βαν Πέτεγκεμ όμως, η εθνικότητά του είναι παράγοντας που θα μπορούσε να λειτουργήσει εις βάρος του. Διότι στην παρούσα φάση, η βελγική κυβέρνηση έχει αποξενώσει σχεδόν όλα τα άλλα κράτη μέλη.
Προβάλλει ισχυρή αντίσταση στην ιδέα της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να χρησιμοποιήσει τα περίπου 140 δισεκατομμύρια ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που έχουν "παγώσει" στον βελγικό πάροχο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Euroclear ως εγγύηση για ένα "ομόλογο επανορθώσεων" προς όφελος της Ουκρανίας».
