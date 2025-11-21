Μαρινάκης για την πρόκληση Ζαχάροβα: Δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός, είμαστε κυρίαρχο κράτος

Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση αλλά μια στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ που θέλουμε να την ενισχύσουμε, στην ίδια γραμμή οι απόψεις Καραμανλή-Μητσοτάκη για το θέμα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος