Μαρινάκης για την πρόκληση Ζαχάροβα: Δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός, είμαστε κυρίαρχο κράτος
Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση αλλά μια στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ που θέλουμε να την ενισχύσουμε, στην ίδια γραμμή οι απόψεις Καραμανλή-Μητσοτάκη για το θέμα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Σκληρή απάντηση στη δήλωση-πρόκληση της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρίας Ζαχάροβα, έδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι «δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός, είμαστε κυρίαρχο κράτος και κάποιες φορτισμένες δηλώσεις όπως της κυρίας Ζαχάροβα δείχνουν ότι εμείς κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Η θέση μας με την Ουκρανία και την Ευρώπη που δικαιώνεται μπορεί να ενοχλεί αλλά δεν θα αλλάξει. Ειδικά δύο κυρίαρχα κράτη θα κάνουν αυτά που κρίνουν σωστό».
Ερωτηθείς για το γεωπολιτικό πόκέρ ΗΠΑ-Κίνας για τα λιμάνια της Ελευσίνας και του Πειραιά, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «η Ελλάδα γίνεται σημείο εισόδου για την αμερικανική ενέργεια με ό,τι συνεπάγεται γεωπολιτικά, Ενισχύει τη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ αξιοποιούμε τη στρατηγική μας θέση και διερευνούμε αν είναι δυνατόν να βρεθεί ένας τρόπος να συνεργαστούμε με τους Αμερικανούς και θέλουμε να το κάνουμε. Υπάρχουν συμφωνίες που μπορούμε να καταλήξουμε σε αμοιβαία επωφελείς διευθετήσεις χωρίς να αμφισβητούμε τις επενδύσεις στο παρελθόν των οποίων η δομή πρέπει να γίνει σεβαστή».
Σε δεύτερη ερώτηση συμπλήρωσε, δε, ότι «δεν υπάρχει καμία παρέμβαση αλλά μια στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ που θέλουμε να την ενισχύσουμε με ακόμα περισσότερες συμφωνίες που θα φέρουν περισσότερες θέσει εργασίας, περισσότερα έσοδα και περισσότερες επενδύσεις».
«Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Σεβόμαστε τα μέχρι τώρα, τα τιμούμε, τα υλοποιούμε αλλά κοιτάμε με το βλέμμα στο μέλλον για συμφωνίες όπως αυτές με τις ΗΠΑ» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι «οι δηλώσεις Καραμανλή κινούνται στο ίδιο πλαίσιο με αυτές του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι στο απολύτως λογικό και ίδιο πλαίσιο»
Σε ερώτηση για όσα συνέβησαν στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τον μάρτυρα Γιώργο Ξυλούρη (Φραπές), ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «τακτικισμοί είναι αυτά που κάνει η αντιπολίτευση. Δεν έχουν καταλήξει αν είναι ύποπτος ή όχι. Δείτε τα πρακτικά, δεν ξέρουν τι τους συμβαίνει. Ένας άνθρωπος που επικαλείται κάτι είναι προφανές ότι θα κάνει το ίδιο και ενώπιον της εξεταστικής. Εμείς είμαστε 2 βήματα μπροστά και τον στέλνουμε στον εισαγγελέα και μας κατηγορούν για συγκάλυψη. Αυτό δεν στέκει. Το αν έχει ή όχι το δικαίωμα της σιωπής θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη».
