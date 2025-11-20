Στη Σιγκαπούρη ο Μητσοτάκης: Θα παρουσιάσει το success story της οικονομίας και την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό

Ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στο μεγαλύτερο event στην ευρύτερη περιοχή, που είναι το Συνέδριο Bloomberg New Economy Forum, το οποίο φέρνει κοντά, επενδυτές, ηγέτες, αξιωματούχους και εκπροσώπους από την Ασία, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη