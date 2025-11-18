Κασσελάκης: Προσβολή για τα άλογα να λέμε ότι ο Τσίπρας έρχεται καλπάζοντας
Κασσελάκης: Προσβολή για τα άλογα να λέμε ότι ο Τσίπρας έρχεται καλπάζοντας
Τι απάντησε στην ερώτηση για τυχόν συνεργασίες με Μαρία Καρυστιανού, Ζωή Κωνσταντοπούλου και ΠΑΣΟΚ
Αιχμηρό ήταν το σχόλιο του Στέφανου Κασσελάκη για τον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη συζήτηση για τη δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.
«Τα πράγματα θα αλλάξουν με φρέσκους ανθρώπους, με φρέσκο προσωπικό, με φρέσκιες ιδέες. Ξυπνάτε κάθε μέρα και σκέφτεστε το rebranding του Αλέξη Τσίπρα; Γιατί εγώ ξέρω πως ο κόσμος ξυπνάει και σκέφτεται πως θα βγει ο μήνας» είπε αρχικά στον ΣΚΑΪ για να σχολιάσει γελώντας «νομίζω πως προσβάλλετε τα άλογα τώρα» στην παρατήρηση ότι ο κ. Τσίπρας έρχεται «καλπάζοντας».
Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, που δείχνουν ότι το Κίνημα Δημοκρατίας δέχεται πίεση ο κ. Κασσελάκης εξέφρασε τη διαφωνία του λέγοντας «αντιφάσκει με την πραγματικότητα που βλέπουμε στο πεδίο. Ο κόσμος βλέπει ξεκάθαρες προτάσεις από μας και είμαστε το μόνο φρέσκο κόμμα που υπάρχει».
«Η συγκυρία στις επόμενες εκλογές θα είναι εντελώς διαφορετική. Η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη, είναι δομική. Τα Τέμπη δεν ήταν ατύχημα. Θα παίξουν ρόλο στο κράτος δικαίου. Και τρίτον, όσον αφορά στο 41%, δεν ήξερε κανένας τότε για το τεκμαρτό εισόδημα. (Η κυβέρνηση) κορόιδεψε τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επιχειρηματίας» συμπλήρωσε ο Στέφανος Κασσελάκης.
Ο ίδιος ρωτήθηκε και για τη Μαρία Καρυστιανού και το ενδεχόμενο συνεργασίας του και απάντησε ότι «κάθε κοινωνική δράση είναι και πολιτική. Προφανώς όταν έχεις κινητοποιήσει τόσες εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, κάτι λέει αυτό. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Καρυστιανού πως η αλλαγή θα έρθει από νέα κινήματα, με άφθαρτους ανθρώπους. Όσον αφορά στο κομμάτι των Τεμπών και το κράτος δικαίου, έχουμε μιλήσει, έχουμε συνεργαστεί στα κατηγορητήρια».
«Προφανώς οι σκοποί μας για το κράτος δικαίου συμπλέουν και θα έλεγα πως οι τομές που έχουμε προτείνει στο Κίνημα Δημοκρατίας είναι τεράστιες και μάλλον θα έβρισκαν και εκείνη και πολλούς σύμφωνους» πρόσθεσε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.
Αντίθετα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι «από τη στιγμή που δεν πρόσφερε ούτε λέξη για τα κατηγορητήρια, αλλά έπαιξε και παιχνίδια με υπογραφές τελευταία στιγμή, για να γίνει ένα σόου με το κατηγορητήριο, τελείωσε. Δεν υπάρχει βάση για να προχωρήσει (σ.σ. η συνεργασία)».
Στο ίδιο πλαίσιο ξεκαθάρισε ότι «συγκυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει», ενώ για το ΠΑΣΟΚ είπε πως «φιλοσοφικά είμαστε πάρα πολύ κοντά αλλά δεν ξέρω σε τι βαθμό το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συμφωνήσει έμπρακτα με τις δικές μας πολιτικές προτάσεις. Συζητήσεις έχουμε κάνει και με τους βουλευτές και τα στελέχη».
