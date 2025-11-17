Στην Βουλή μήνυση του Βαξεβάνη κατά του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Μυλωνάκη
Στην Βουλή μήνυση του Βαξεβάνη κατά του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Μυλωνάκη
Η μήνυση του εκδότη του Documento αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ενημερωτικό σημείωμα από τον Γρηγόρη Βάρρα και δηλώσεις του Χρήστου Μπουκώρου για ενημέρωση περί επισυνδέσεων από το Μέγαρο Μαξίμου
Δικογραφία κατά του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη διαβιβάστηκε αμελλητί στην Βουλή μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο εκδότης της εφημερίδας Documento Κώστας Βαξεβάνης.
Η μηνυτήρια αναφορά αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και δημοσιεύματα της εφημερίδας που σχετίζονται με το ανεπίσημο ενημερωτικό σημείωμα που έλαβε ο κ. Μυλωνάκης από τον σύμβουλο του πρωθυπουργού Γρηγόρη Βάρρα αλλά και με δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ Χρήστου Μπουκώρου περί ενημέρωσή του για τις επισυνδέσεις από το Μέγαρο Μαξίμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο φάκελος διαβιβάστηκε στη Bουλή χωρίς αξιολόγηση από την Δικαιοσύνη ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι αντίστοιχη αναφορά έχει κατατεθεί και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Η μήνυση αφορά σε παράβαση καθήκοντος , παραβίαση δικαστικού και υπηρεσιακού απορρήτου και παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
