Στην Βουλή μήνυση του Βαξεβάνη κατά του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Μυλωνάκη

Η μήνυση του εκδότη του Documento αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ενημερωτικό σημείωμα από τον Γρηγόρη Βάρρα και δηλώσεις του Χρήστου Μπουκώρου για ενημέρωση περί επισυνδέσεων από το Μέγαρο Μαξίμου