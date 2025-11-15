Ψευδοκράτος: 42 χρόνια από την παράνομη ανακήρυξή του από τον Ραούφ Ντενκτάς

Η φετινή «μαύρη επέτειος« συμπίπτει με την εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν, που τοποθετείται υπέρ της ομοσπονδιακής λύσης – Την ίδια ώρα, η Λευκωσία συνδέει την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας με εγκατάλειψη του αφηγήματος «δύο κρατών» και επανέναρξη διαπραγματεύσεων