Συνάντηση Χατζηδάκη και Τσιάρα με εκπροσώπους κτηνοτρόφων της Κρήτης: «Γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να γίνουν γρήγορα πολύ συγκεκριμένες πληρωμές»

«Κατανοούμε τα προβλήματα» είπαν οι δύο υπουργοί - Χατζηδάκης: «Κ αταλαβαίνουμε την πίεση, που έχουν και οι γεωργοί μας και οι κτηνοτρόφοι μας, τους καλώ κι εκείνους να αντιληφθούν ότι κι εμείς έχουμε αντίστοιχη πίεση από την πλευρά των Βρυξελλών»