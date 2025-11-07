Στρατηγικής σημασίας το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, να γίνει σεβαστό το δίκαιο της θάλασσας, απαντά η Κομισιόν σε ερώτηση Φαραντούρη

Απαντώντας σε ερώτηση του Έλληνα ευρωβουλευτή, ο αρμόδιος επίτροπος τονίζει ότι η Κομισιόν στηρίζει ανεπιφύλακτα το έργο και ότι οι απειλές της Τουρκίας δεν μπορούν να σταματήσουν ένα πρότζεκτ Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος.