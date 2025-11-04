Πίσω από τις κλειστές πόρτες του Προεδρικού: Όσα ειπώθηκαν στα διαπιστευτήρια της Γκιλφόιλ
Πίσω από τις κλειστές πόρτες του Προεδρικού: Όσα ειπώθηκαν στα διαπιστευτήρια της Γκιλφόιλ
Η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ αποκάλυψε στον κ. Τασούλα ότι είχε επισκεφτεί την Ελλάδα και την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και κατά τη διάρκεια του μήνα του μέλιτος με τον σύζυγο και πατέρα του παιδιού της
Περισσότερο από μια ώρα έμεινε συνολικά στο Προεδρικό Μέγαρο η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την επίδοση των διαπιστευτηρίων αντί για 20 λεπτά, που ήταν να μείνει κανονικά, με δεδομένο το πολύ καλό κλίμα που επικρατεί στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
Αν και η κυρία Γκιλφόιλ είχε προγραμματίσει αμέσως μετά συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, όπως ορίζει η εθιμοτυπία, αναχώρησε από το Προεδρικό Μέγαρο στις 13:40, αφού είχε μια εκτενή συζήτηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα.
Μάλιστα, η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετέφερε στον κύριο Τασούλα τους χαιρετισμούς του Προέδρου Τραμπ, ενώ ο Πρόεδρος μετέφερε, κατά πληροφορίες, σε συνεργάτες του αργότερα την εκτίμηση ότι η κυρία Γκιλφόιλ είναι αυθόρμητη, ζωντανή και ενημερωμένη. Ειδικότερα, στην κατ’ ιδίαν συνάντησή τους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τόνισε στην κυρία Γκιλφόιλ ότι τα ενεργειακά προτερήματα και οι δυνατότητες της Ελλάδας λόγω και της γεωγραφικής της θέσης και των υποδομών της δεν μπορούν να υπονομεύονται και να παρουσιάζονται ως μέρη δήθεν ελληνοτουρκικών διαφορών.
Από πλευράς της, η πρέσβης συμφώνησε και αντέτεινε ότι η Αμερική έχει αντιληφθεί τη μεγάλη γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου. Γενικότερα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι έχει ένα εξαιρετικά πυρετώδες πρόγραμμα και ότι δεν θα προλάβει να ξεκουραστεί, αφού πέφτει κατευθείαν στη δουλειά και ότι έχει σκοπό να επισκεφτεί όλη την Ελλάδα και να γνωρίσει την περιφέρεια.
Μάλιστα, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ αποκάλυψε στον κ. Τασούλα ότι είχε επισκεφτεί την Ελλάδα και την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και κατά τη διάρκεια του μήνα του μέλιτος με τον σύζυγο και πατέρα του παιδιού της, Έρικ Βιλένσι, που ήταν παρών στο Προεδρικό μαζί με τον γιο τους, Ρόναν Άντονι. Πρόσθεσε ότι έχει κάνει και κλασικές σπουδές και είχε πάντα μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα.
Σε πιο προσωπικό τόνο, η κυρία Γκιλφόιλ τόνισε πως είναι βαθιά θρησκευόμενη και ότι θέλει να γνωρίσει καλύτερα την ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Τότε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε - στην ιρλανδικής καταγωγής πρεσβευτή - ότι οι Ιρλανδοί μοιάζουν με τους Έλληνες, γιατί παρά τον μικρό πληθυσμό είναι και οι δύο μεγάλες χώρες λόγω του πείσματος, του φιλότιμου και της δημιουργικότητας των δύο λαών. Ο κ. Τασούλας είπε ακόμα στην Γκιλφόιλ ότι λόγω της επαγγελματικής διαδρομής της είναι αξιοθαύμαστο παράδειγμα του αμερικανικού ονείρου. Η ίδια μίλησε με συγκίνηση για τους γονείς της και ιδίως για την μητέρα της που ήταν εκπαιδευτικός.
Αναφορικά με τα εγχώρια πολιτικά και κοινωνικά συμφραζόμενα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φέρεται να εξήγησε στην πρεσβευτή ότι σε προηγούμενες δεκαετίες υπήρχε αντιαμερικανισμός στην Ελλάδα που τώρα έχει κοπάσει, και πρόσθεσε ότι η ίδια, λόγω του ζωντανού χαρακτήρα της και της εξωστρέφειας που τη διακρίνει, μπορεί να συμβάλει ώστε τα θετικά αισθήματα των Ελλήνων για την Αμερική να γίνουν ακόμα πιο ισχυρά. Της είπε μάλιστα ότι «εδώ πιο κάτω βρίσκεται το άγαλμα του Τρούμαν που έχει πολλές φορές γίνει στόχος επιθέσεων, αν ήσασταν εσείς πρεσβευτής σε προηγούμενες δεκαετίες μπορεί να είχε γίνει στόχος λιγότερες φορές». Με αυτήν την αφορμή, η κυρία Γκιλφόιλ είπε ότι θαυμάζει τον Τρούμαν και θα ζητήσει να επισκεφτεί το άγαλμα. Για τη σταδιοδρομία της σχολίασε προς τον Πρόεδρο ότι δεν έχει χάσει καμία υπόθεση ως εισαγγελέας και ο Κώστας Τασούλας της απάντησε ότι δεν θα χάσει ούτε και ως πρεσβευτής.
Στο τέλος της εκτενούς συνομιλίας τους, μάλιστα, καθώς σηκώθηκαν από τις θέσεις τους, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αυθόρμητη καθώς είναι, αγκάλιασε και φίλησε τον Πρόεδρο. Στη συνέχεια βγαίνοντας έξω χαιρέτησε έναν προς έναν όχι μόνο τον στρατιωτικό σύμβουλο και τους υπασπιστές του Προέδρου που ήταν παραταγμένοι, αλλά και συμβούλους και υπαλλήλους του Προεδρικού Μεγάρου. Άλλωστε, στο Προεδρικό Μέγαρο την συνόδευσαν στελέχη της πρεσβείας, ο πρώην σύζυγός της Έρικ Βιλένσι, ο γιος τους, Ρόναν Άντονι, ο οποίος θα μείνει μαζί της στην Αθήνα και ο επιχειρηματίας και επικεφαλής της οργάνωσης “Greeks for Trump”, Χρήστος Μαραφάτσος.
Η άγνωστη επίσκεψη
