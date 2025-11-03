Με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί την Αυστραλία το α' εξάμηνο του 2026

Με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ. Μακάριο υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η τεράστια προσφορά της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας στον Ελληνισμό της Αυστραλίας.

Παράλληλα, συζητήθηκε και η πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επισκεφθεί την Αυστραλία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026.


