Με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί την Αυστραλία το α' εξάμηνο του 2026
Τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ. Μακάριο υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η τεράστια προσφορά της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας στον Ελληνισμό της Αυστραλίας.
Παράλληλα, συζητήθηκε και η πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επισκεφθεί την Αυστραλία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026.
