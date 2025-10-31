Δούκας: Το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται ένα μεγάλο, ανοιχτό, δημοκρατικό και πολιτικό συνέδριο
Τη διεξαγωγή ενός μεγάλου, ανοιχτού, δημοκρατικού και πολιτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ζητά ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, λέγοντας ότι όπως και στο ζήτημα της αυτόνομης πορείας, έτσι και σε αυτό της μη κυβερνητικής συνεργασίας, θα πρέπει να αποφασίσει το συνέδριο.
«Εμπιστεύομαι τον Πρόεδρο αλλά πρέπει να γίνει κοινή συνείδηση, και όπως η αυτόνομη πορεία ήταν μία απόφαση συνεδρίου, έτσι πρέπει να είναι και η προσέγγισή μας για τη νέα κατεύθυνση. Όλα τα στελέχη μας να έχουν αυτή τη νέα συνείδηση και την ενσυναίσθηση ότι από δω και πέρα για να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα, πρέπει να είναι καθαρό ότι δεν συζητάει να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία», ανέφερε ο κ. Δούκας μιλώντας στο ραδιόφωνο «Παραπολιτικά 90.1».
Ο κ. Δούκας ανέφερε ότι λείπει από το ΠΑΣΟΚ το συνέδριο, δίνοντας έμφαση στον πολιτικό χαρακτήρα του, προκειμένου να τεθούν κρίσιμα ζητήματα, να υπάρξουν ψηφοφορίες και διαδικασίες όσμωσης που «θα μας καταστήσουν δυνατούς».
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων «χρειάζεται αυτό που έλεγα πάντα, το “ενώνουμε δυνάμεις” στην πράξη, στην κοινωνία, με τα κινήματα, με τους ανθρώπους που είναι έξω και παλεύουν και το αυτοδιοικητικό κίνημα». Επίσης, ανέφερε, χρειάζεται «ένα πρόγραμμα που να έχει 3 - 4 βασικές κεντρικές αιχμές να επιλέξουμε 3 -4 θέματα σκληρά, στα οποία να τοποθετηθούμε και αυτό να πάει σε όλη την Ελλάδα. Με αιχμές και με διάθεση σύγκρουσης με τη συντηρητική παράταξη».
Ερωτηθείς για την άποψη της Άννας Διαμαντοπούλου, ότι υπάρχουν ζητήματα στην εικόνα του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι στόχος του είναι η πολιτική κουβέντα. «Η Άννα Διαμαντοπούλου κάνει έναν αγώνα που έχει νομίζω την ίδια αγωνία που έχουμε και όλοι μας να ανέβει το ΠΑΣΟΚ. Και για να ανέβει το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι για να ενισχύσουμε συνολικά την εικόνα του ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε», πρόσθεσε.
Ερωτηθείς για τις επιπτώσεις που θα έχει στο ΠΑΣΟΚ ένα πιθανό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Δούκας εκτίμησε: «Αν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, αν στο ΠΑΣΟΚ δουλέψουμε μεθοδικά πολιτικά και με διάθεση για μεγάλες αλλαγές και τομές, μπορούμε να τα καταφέρουμε ενώνοντας δυνάμεις, προσέξτε, ενώνοντας δυνάμεις με την κοινωνία. Το έχω πει και άλλες φορές έχοντας καθαρές θέσεις, προτάσεις και απόψεις και ένα αξιακό πλαίσιο, μπορεί να υπάρχει διάλογος για να βλέπουμε σε συγκεκριμένα θέματα που θέλουν να δημιουργηθούν μέτωπα, συγκλίσεις και να διερευνούμε δυνατότητες να κάνουμε κρίσιμες παρεμβάσεις. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτά, αλλά πρέπει να τα κάνουμε και πράξη».
