Τα 4+1 μηνύματα Τσίπρα πίσω από τους 41 για το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου

Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2010-2104 και 2018-2022)Αντωνοπούλου ΜαριζέταΔρ., διδάσκουσα Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, ΕΚΠΑΒασίλη ΙσιδώραΠολιτική Μηχανικός, Ερευνήτρια, Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΜΠΒαφέας ΝίκοςΚαθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο ΚρήτηςΒόγλης ΠολυμέρηςΚαθηγητής Κοινωνικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΓαβρόγλου ΚώσταςΟμότιμος Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (2016-2019)Γεωργαντάς ΗλίαςΚαθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο ΚρήτηςΓκασούκα ΜαρίαΟμότιμη Καθηγήτρια Λαογραφίας και Φύλου, Πανεπιστήμιο ΑιγαίουΔρόσος ΓιάννηςΟμότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑΚαϊδατζής ΑκρίταςΑναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή, Α.Π.Θ.Καμπουράκης ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Νομικής, Πανεπιστήμιο Εράσμους - ΡότερνταμΚανούλας ΕυάγγελοςΚαθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης, Πανεπιστήμιο ΆμστερνταμΚασάπης ΣπύροςΜεταδιδακτορικός Ερευνητής Αστροφυσικής, Πανεπιστήμιο ΠρίνστονΚατσαρδή ΒανέσσαΕπίκουρη Καθηγήτρια Παράκτιας και Θαλάσσιας Μηχανικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΚίντζιος ΣπύροςΠρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου ΑθηνώνΚοτσακά ΔώραΕρευνήτρια, Διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου ΑθηνώνΛάλη ΖωρζέτταΠρώην Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΚουριδάκη ΜαριάνναΥπάλληλος στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.Λιάκος ΔημήτρηςΟικονομολόγοςΚουτεντάκης ΦραγκίσκοςΕπίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο ΚρήτηςΛοΐζου ΝατάσαΣύμβουλος και ερευνήτρια στη Διεθνή Ασφάλεια και στις Στρατηγικές ΚαινοτομίαςΚωστάκης ΒασίληςΚαθηγητής Τεχνολογικής Διακυβέρνησης και Βιωσιμότητας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Τάλιν, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του ΧάρβαρντΜαγκλάρας ΆρηςΔρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Αρχιτέκτονας ΛογισμικούΜακρής ΛεωνίδαςΕπίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Δ.Π.Θ.Μαλούτας ΘωμάςΟμότιμος Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο ΠανεπιστήμιοΜαραντζίδης ΝίκοςΚαθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, ΠΑ.ΜΑΚ.Μουμουλίδης ΘέμηςΣκηνοθέτης και ΣυγγραφέαςΝικολαΐδης ΠάνοςΟικονομολόγοςΠάντζιου ΓραμματήΚαθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΠαπαγιαννίδης ΑντώνηςΔικηγόρος-ΔημοσιογράφοςΠαπαδοπούλου Ήρα-ΗλιάνναΔρ. Επικοινωνίας και MME του Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠετράκος ΓιώργοςΟικονομολόγος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΠλειώνης ΜανώληςΚαθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ., πρώην Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (2017-2025)Πλουμπίδης ΓιώργοςΚαθηγητής Πληθυσμιακής Υγείας και Στατιστικής, στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας του UCLΠολυμενέας Θάνος-ΛιοντήρηςΕπίκουρος Καθηγητής Μουσικής Τεχνολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑΣτυλιανού ΆρηςΚαθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.Τζήμητρας ΧάρηςΚαθηγητής, Δρ. Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη.Τσιριγώτη ΖαχαρούλαΑντιστράτηγος ε.α. της Ελληνικής ΑστυνομίαςΦωτονιάτα ΕυγενίαΔρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου ΑθηνώνΧουλιαράκης ΓιώργοςΥπουργός Οικονομικών 2015-2019