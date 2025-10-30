Επίθεση Μωραΐτη στον Τσίπρα για το επιστημονικό συμβούλιο: Ο κόσμος στέλνει μηνύματα «μην μας φέρεις τους ίδιους, τους σιχαινόμαστε» αλλά ο Τσίπρας δεν ακούει