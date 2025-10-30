Χατζηδάκης: Αντίπαλος μας η ακρίβεια και όχι η αντιπολίτευση - Ακούμε τι μας λένε οι πολίτες
Χατζηδάκης: Αντίπαλος μας η ακρίβεια και όχι η αντιπολίτευση - Ακούμε τι μας λένε οι πολίτες
Και στη δεύτερη τετραετία της κυβέρνησης έχουν προωθηθεί μια σειρά από σημαντικές αλλαγές, όπως η μεγάλη προσπάθεια για τη μείωση της φοροδιαφυγής και τα μη κρατικά πανεπιστήμια - Τα μέτρα της ΔΕΘ αποτελούν επίσης μια σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση
Για το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις, η οποία ωστόσο φαίνεται να παραμένει μακριά από την αυτοδυναμία, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στην ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι «αντίπαλος στις εκλογές είναι η ακρίβεια και όχι η αντιπολίτευση».
«Δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα, αλλά είναι υποχρέωσή μας να δουλεύουμε με σεμνότητα, σοβαρότητα και με αποτελεσματικότητα, έτσι ώστε στο τέλος της τετραετίας να μπορούμε να παρουσιάσουμε μια ρεαλιστική ατζέντα για τις προκλήσεις της εποχής μας», πρόσθεσε.
Σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει ρίξει το βάρος της στο θέμα της ακρίβειας προκειμένου να απαλύνει τις συνέπειες του διεθνούς αυτού προβλήματος, ενώ σχετικά με τις εκλογές συμπλήρωσε ότι «ο καλύτερος οιωνός για εμάς είναι να κάνουμε τη δουλειά μας σοβαρά και αποτελεσματικά».
Δείτε βίντεο
«Η κυβέρνηση μπορεί να κάνει λάθη, αλλά είναι αποτελεσματική»
Έπειτα ο κ. Χατζηδάκης προχώρησε σε μια αποτίμηση των έργων της κυβέρνησης τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη τετραετία που διανύει τώρα η κυβέρνηση, τονίζοντας ότι «έχουμε μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να κάνει λάθη, αλλά είναι αποτελεσματική».
«Δεν ήταν μόνο η πρώτη τετραετία στην οποία προχωρήσαμε σε μια σειρά από παρεμβάσεις με τη μείωση της φορολογίας, το ψηφιακό κράτος, τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, την ενίσχυση της άμυνας κλπ. Αλλά και στη δεύτερη τετραετία έχουν προωθηθεί μια σειρά από σημαντικές αλλαγές, όπως η μεγάλη προσπάθεια για τη μείωση της φοροδιαφυγής και τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
Τα μέτρα της ΔΕΘ αποτελούν επίσης μια σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση, οι παρεμβάσεις του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, καθώς και το νομοσχέδιο του υπουργείου μετανάστευσης», σχολίασε.
Ειδήσεις σήμερα:
Δάλλα για Κωνσταντοπούλου: 20 γυναίκες έχουμε υποστεί bullying, θα κάνουμε σωματείο - Συνεργάτης της κατέγραψε συνομιλία μας
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Αντιπαράθεση Ερντογάν με Μερτς στην Άγκυρα: Η Γερμανία δεν βλέπει τη γενοκτονία στη Γάζα; - Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ
«Δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα, αλλά είναι υποχρέωσή μας να δουλεύουμε με σεμνότητα, σοβαρότητα και με αποτελεσματικότητα, έτσι ώστε στο τέλος της τετραετίας να μπορούμε να παρουσιάσουμε μια ρεαλιστική ατζέντα για τις προκλήσεις της εποχής μας», πρόσθεσε.
Σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει ρίξει το βάρος της στο θέμα της ακρίβειας προκειμένου να απαλύνει τις συνέπειες του διεθνούς αυτού προβλήματος, ενώ σχετικά με τις εκλογές συμπλήρωσε ότι «ο καλύτερος οιωνός για εμάς είναι να κάνουμε τη δουλειά μας σοβαρά και αποτελεσματικά».
Δείτε βίντεο
«Η κυβέρνηση μπορεί να κάνει λάθη, αλλά είναι αποτελεσματική»
Έπειτα ο κ. Χατζηδάκης προχώρησε σε μια αποτίμηση των έργων της κυβέρνησης τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη τετραετία που διανύει τώρα η κυβέρνηση, τονίζοντας ότι «έχουμε μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να κάνει λάθη, αλλά είναι αποτελεσματική».
«Δεν ήταν μόνο η πρώτη τετραετία στην οποία προχωρήσαμε σε μια σειρά από παρεμβάσεις με τη μείωση της φορολογίας, το ψηφιακό κράτος, τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, την ενίσχυση της άμυνας κλπ. Αλλά και στη δεύτερη τετραετία έχουν προωθηθεί μια σειρά από σημαντικές αλλαγές, όπως η μεγάλη προσπάθεια για τη μείωση της φοροδιαφυγής και τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
Τα μέτρα της ΔΕΘ αποτελούν επίσης μια σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση, οι παρεμβάσεις του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, καθώς και το νομοσχέδιο του υπουργείου μετανάστευσης», σχολίασε.
Ειδήσεις σήμερα:
Δάλλα για Κωνσταντοπούλου: 20 γυναίκες έχουμε υποστεί bullying, θα κάνουμε σωματείο - Συνεργάτης της κατέγραψε συνομιλία μας
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Αντιπαράθεση Ερντογάν με Μερτς στην Άγκυρα: Η Γερμανία δεν βλέπει τη γενοκτονία στη Γάζα; - Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα