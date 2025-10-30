Χατζηδάκης: Αντίπαλος μας η ακρίβεια και όχι η αντιπολίτευση - Ακούμε τι μας λένε οι πολίτες

Και στη δεύτερη τετραετία της κυβέρνησης έχουν προωθηθεί μια σειρά από σημαντικές αλλαγές, όπως η μεγάλη προσπάθεια για τη μείωση της φοροδιαφυγής και τα μη κρατικά πανεπιστήμια - Τα μέτρα της ΔΕΘ αποτελούν επίσης μια σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση