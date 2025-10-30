Πέθανε ο πρώην βουλευτής Έβρου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Καβαρατζής

Η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστεί το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στο χωριό του στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου στη Λευκίμμη ώρα 12:00