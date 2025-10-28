Σαμαράς για την 28η Οκτωβρίου: Να φανούμε αντάξιοι του «Ναι» στην αξιοπρέπεια και την Ελευθερία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αντώνης Σαμαράς 28η Οκτωβρίου

Σαμαράς για την 28η Οκτωβρίου: Να φανούμε αντάξιοι του «Ναι» στην αξιοπρέπεια και την Ελευθερία

Μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού για την εθνική επέτειο

Σαμαράς για την 28η Οκτωβρίου: Να φανούμε αντάξιοι του «Ναι» στην αξιοπρέπεια και την Ελευθερία
26 ΣΧΟΛΙΑ
Το «Όχι» ήταν «Ναι» στην αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία, σημειώνει στο μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προσθέτοντας «ελπίζω να μην το ξεχάσουμε ποτέ και να φανούμε αντάξιοί του».

Ολόκληρο το μήνυμα του κ.Σαμαρά έχει ως εξής: 

«Πριν 85 χρόνια, ένας ολόκληρος λαός είπε μια μόνο λέξη - που έμεινε στην Ιστορία : ΟΧΙ στην Υποταγή ! Δεν υπολόγισε «διεθνείς συσχετισμούς» κι ας ήταν όλα εναντίον του. Και πάλεψε επί δέκα χρόνια, πέρασε τα πάνδεινα, μάτωσε, αλλά παρέμεινε όρθιος.
Εκείνο το ΟΧΙ στην Υποταγή, ήταν ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία !
Γιατί αυτό μάθαμε να κάνουμε.
Κι άλλο δεν ξέρουμε.
Ελπίζω να μην το ξεχάσουμε ποτέ.
Και να φανούμε αντάξιοί του…»


Ειδήσεις σήμερα

«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Κρήτη

40 ταινίες για το έπος του ‘40: Από το «ξυπόλυτο τάγμα» μέχρι τον Βέγγο

Η Τουρκία στρέφεται στα Eurofighter που... σνόμπαρε: Ποιοι κερδίζουν από το deal - Η πραγματικότητα στους αιθέρες
26 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης