Σαμαράς για την 28η Οκτωβρίου: Να φανούμε αντάξιοι του «Ναι» στην αξιοπρέπεια και την Ελευθερία
Μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού για την εθνική επέτειο
Το «Όχι» ήταν «Ναι» στην αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία, σημειώνει στο μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προσθέτοντας «ελπίζω να μην το ξεχάσουμε ποτέ και να φανούμε αντάξιοί του».
Ολόκληρο το μήνυμα του κ.Σαμαρά έχει ως εξής:
«Πριν 85 χρόνια, ένας ολόκληρος λαός είπε μια μόνο λέξη - που έμεινε στην Ιστορία : ΟΧΙ στην Υποταγή ! Δεν υπολόγισε «διεθνείς συσχετισμούς» κι ας ήταν όλα εναντίον του. Και πάλεψε επί δέκα χρόνια, πέρασε τα πάνδεινα, μάτωσε, αλλά παρέμεινε όρθιος.
Εκείνο το ΟΧΙ στην Υποταγή, ήταν ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία !
Γιατί αυτό μάθαμε να κάνουμε.
Κι άλλο δεν ξέρουμε.
Ελπίζω να μην το ξεχάσουμε ποτέ.
Και να φανούμε αντάξιοί του…»
